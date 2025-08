Mireasa sezonul 12. Cine este Alex. Povestea de viață a concurentului venit în emisiune cu bunica Virginia

Alex Ifrim este concurent în sezonul 12 Mireasa. Băiatul a venit în emisiune însotțit de bunica Virginia. Fetele și telespectatorii au aflat pe 5 august povestea de viață a băiatului.

Alex Adrian Ifrim este concurent în sezonul 12 Mireasa și vine din Petroșani. Tânărul are 25 de ani, este curier, are o înălțime de 1,68 m și 74 de kilograme. Este în zodia Pești și își dorește să-și câștige dragostea. A venit alături de bunica lui, doamna Virginia.

„Am 25 de ani, vin din Petroșani. Am practicat taekwondo, iar apoi am practicat fotbal. Am avut mai multe joburi. SUnt o persoană comunicativă, înțelegătoare, care iartă dar nu uită, sunt o persoană închisă în mine. Nu îmi place trădarea, înșelatul. La Mireasa am venit cu una dintre cele mai importante persoane din viața mea. Ca mamaia mea nu e nimeni”, a spus Alex.

Cine este Alex. Concurentul Mireasa și-a spus povestea de viață, iar bunica Virginia a ascultat emoționată un moment neplăcut din fosta lui relație

Alex a fost crescut de bunici de la 6 luni, pentru că părinții lui munceau foarte mult.

„Mamei mele i-am adus acasă o singură fată, cu care am avut o relație de 6 ani. De la viitoarea mea parteneră îmi doresc să îmi dea liniștea de care am nevoie. Să știe când să fie nebunatică și serioasă. Îmi doresc o persoană stilată, la un toc finuț, o talie de viespe. Iubirea mea e fără margini”, a mai spus Alex.

Bunica Virginia a plâns amintindu-și de momentul în care fosta iubită a lui Alex a refuzat să vină în vacanța de familie din Egipt, deși biletul pentru ea fusese plătit de tânăr.

