Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a Alexandrei. Ce a dezvăluit despre copilărie și părinții săi

Alexandra de la Mireasa sezonul 12 și-a spus povestea. Cartea sa de vizită a fost difuzată în emisia din 11 august 2025.

Publicat: Luni, 11 August 2025, 15:28
Alexandra are 22 de ani și speră să-și găsească sufletul pereche în casa Mireasa.

Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a Alexandrei

Alexandra Moldoveanu are 22 de ani și este din Caransebeș. ”Sunt o femeie pozitivă, plină de viață, mereu cu zâmbetul pe buze. Îmi place să comunic, să fiu prietenoasă cu oamenii din jurul meu.”, a zis concurenta sezonului 12.

Ea consideră că sinceritatea este calitatea ei cea mai mare. Alexandra a povestit că a sa copilărie a fost foarte frumoasă, iar părinții sunt împreună de 23 de ani. Îi consideră modelul ei.

Cea mai mare încercare a vieții sale a fost cea cu care se confruntă și în prezent. Mama Alexandrei a fost diagnosticată cu o tumoare la nivelul colului uterin. ”Este bine, este în procesul de vindecare. Analizele îi ies foarte bine”, a punctat concurenta.

În școală s-a confruntat cu bullying-ul, crede ea din cauza greutății. Între timp a slăbit spectaculos.

Până la 22 de ani, Alexandra spune că nu a avut nicio relație pentru că nu a găsit un partener cu care să aibă o relație serioasă.

Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a Ștefaniei. Cu ce se ocupă în Italia, acolo unde locuiește de 17 ani...
