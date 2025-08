Mireasa, sezonul 12. Povestea de viață a lui Sorin. Băiatul a fost pe front și a dezvăluit și detalii picante din trecutul amoros

Sorin a fost primul concurent Mireasa din sezonul 12 care le-a cunoscut pe fete. Publicul și concurentele au aflat povestea lui de viață.

Sorin Puia, în vârstă de 28 de ani, este în zodia Gemeni, vine dintr-o comună din Brăila și se descrie ca fiind un bărbat intens, introvertit și stăpân pe emoții.

„Sunt Sorin Puia. Sunt un tip intens, introvertit, dar și stăpân pe emoții și mă identific cu zeul Poseidon. Am înălțimea de 1,84, 92 de kilograme, sunt în zodia Gemeni și vin dintr-o familie creștin-ortodoxă. Sunt pasionat de sport, am practicat în copilărie fotbalul, am făcut și 13 ani de dansuri populare, după terminarea liceului am crezut că e bine să mă înrolez în armată, iar la vârsta de 19 ani am plecat militar angajat. În armată am participat și la misiuni de recunoaștere, am fost și într-o zonă de conflict în Ucraina, unde nu a fost chiar bine, survolau rachetele deasupra noastră, și ne-am gândit dacă mai prindem ziua de mâine. M-am temut pentru viața mea”.

După ce a încheiat experiența ca militar și misiunile în zonele de conflict, Sorina a încercat să-și găsească menirea într-un context profesional mai liniștit.

Citește și: Mireasa sezonul 12. Cine sunt și cum arată cei 10 concurenți. Ei sunt băieții pregătiți să-și găsească jumătatea

„Am avut aventuri cu femei măritate”. Sorin și-a povestit viața fără perdea. Ce a dezvăluit concurentul Mireasa despre momentele în care s-a temut pentru viața lui

„Până la vârsta aceasta am avut diferite locuri de muncă. Am preferat să lucrez de la o vârstă fragedă, să nu stau în baza părinților. Am făcut un curs de marinar, după m-am răzgândit și am vrut să încerc cu curieratul pentru că am vrut să interacționez cu alți oameni”.

Despre familie, Sorin a povestit că părinții lui sunt divorțați și nu prea ține legătura cu tatăl său. „Bunicii sunt lumina ochilor mei, ei m-au crescut, ei m-au educat. Rolul de tată l-a avut bunicul meu”, a povestit Sorin.

Sorin a spus că bunica lui și-ar dori să-i aducă o fată de casă, pe care să o învețe să facă mămăligă și ciorbă. Mamaia Lenuța e cam pretențioasă la fete, așa cum spune nepotul.

„Aș vrea o fată cu frica lui Dumnezeu. Aș vrea să mergem duminica la Biserică, mi-aș dori să nu fi fost căsătorită și să nu aibă copii. Îmi doresc o fată care nu pleacă urechea în stânga și în dreapta. Mereu am fost judecat drept golan, iar acest lucru mi-a adus despărțirea de unele fete. Mi-aș dori o fată cu carieră, cu personalitate, să fie mai scundă decât mine, să fie brunetă, să nu fie chiar grasă, să-i placă sportul”

Despre trecutul amoros, Sorin a precizat că a iubit cu adevărat doar de 3 ori.

„Până acum am avut 3 relații serioase. Am fost foarte dezamăgit în ultima relație. Fosta mea a intervenit în relație, venind cu anumite acuze, că încă o iubesc, nu era adevărat ce spunea ea, dar cu toate acestea tot ne-am despărțit. Am avut aventuri cu femei măritate. Îmi plăcea ideea că la noi la țară eram văzut ca: wow, Sorin umblă și cu aia și cu aia”, a declarat Sorin Puia din sezonul 12 Mireasa.

Citește și: Mireasa sezonul 12. Cine sunt și cum arată cele 10 concurente. Ele sunt fetele pregătite pentru o iubire mediteraneeană