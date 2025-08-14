Samina de la Mireasa sezonul 12 și-a spus povestea de viață în fața telespectatorilor și concurenților.

Samina a povestit că nu vorbește cu tatăl său, după ce părinții au divorțat. S-a întâmplat în urmă cu 4 ani, după ce, spune ea, mama a fost pusă în postura să aleagă între copii și soț.

Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a Saminei. Care a fost cel mai greu moment din viața ei și de ce nu vorbește cu tata

Samina e zodia Leu, s-a născut și a crescut în București. A studiat mate-info la liceu pentru că voia să fie medic. În clasa a XII-a s-a răzgândit și a decis să studieze dreptul. A profesat în acest domeniu, dar nu s-a regăsit. Speră să găsească ceva pe partea creativă.

La 18 ani s-a angajat într-un call center, apoi a început să lucreze ca recuperator. A fost un job dificil, spune ea. Între timp, a venit pandemia și a fost nevoită să caute alt loc de muncă. A decis să lucreze într-un cazinou online. Povestește că a fost ciudat pentru că era filmată, așa crede că a învățat să își gestioneze emoțiile.

Samina provine dintr-o familie mixtă, mama româncă, tatăl arab. Respectă atât religia creștină, cât și pe cea musulmană. Înclină mai mult spre prima. Concurenta a punctat că tatăl a fost prezent în viața ei, dar absent. Părinții au divorțat în urmă cu patru ani, după ce au ajuns să fie doar parteneri de afaceri.

La scurt timp de la acest moment, a pierdut-o pe bunica și a suferit imens. Era ca o mamă pentru Samina, a crescut la ea în față. ”Ea era figura mea maternă”, a dezvăluit fata.

Prima relația a avut-o la 19 ani, a ascuns relația de părinți, pentru că tatăl nu era de acord. Însă a ajuns să-l placă pe iubit, după ce l-a prezentat. Distanțarea s-a produs treptat și s-au separat. Doi ani mai târziu, a avut o altă relație. El a plecat din România și au ajuns să se despartă.

