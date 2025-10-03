Mireasa sezonul 12. Rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat Alex, Alexandru și Virgil. Cine este eliminat

În gala de pe 3 octombrie 2025 Simona Gherghe a anunțat rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat Alex, Alexandru și Virgil.

Timp de o săptămână, trei băieți s-au aflat în cursa de eliminare. „Ce concurent doriți să eliminați de la Mireasa?”, a fost întrebarea la care publicul a răspuns pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Variantele de răspuns au fost Alex, Virgil și Alexandru.

Alex a intrat în cursă primind cele mai multe nominalizări din partea casei (10). Alexandru a fost ultimul în clasamentul publicului, dar a primit și moștenire de la Alina, concurenta eliminată. Virgil a intrat în cursă fiind nominalizat, ca „moștenire” de Dian. Reamintim că înainte să plece, concurenții eliminați lasă o „moștenire” și anume o nominalizare pentru eliminare. Virgil a fost foarte surprins de nominalizarea lui Dian.

Ce concurent este eliminat de la Mireasa în gala de pe 3 octombrie 2025

În gala de pe 3 octombrie 2025 Simona Gherghe a anunțat procentele de vot și verdictul publicului.

„Telespectatorii au avut o săptămână la dispoziție să voteze. Ce concurent doriți să eliminați de la Mireasa? Voi citi numele concurentului salvat, votat de 14,32%. Rămâne în casă: Alex. Băiatul care părăsește emisiune, votat de 64,19% este Alexandru. ”, a anunțat Simona Gherghe.

Alexandru părăsește competiția! Sorin a început să plângă în hohote. Și Diana a început să plângă.

