Mireasa sezonul 12. Rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat Alex, Alexandru și Virgil. Cine este eliminat

Mireasa sezonul 12. Rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat Alex, Alexandru și Virgil. Cine este eliminat

În gala de pe 3 octombrie 2025 Simona Gherghe a anunțat rezultatul cursei de eliminare în care s-au aflat Alex, Alexandru și Virgil.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 03 Octombrie 2025, 16:48

Timp de o săptămână, trei băieți s-au aflat în cursa de eliminare. „Ce concurent doriți să eliminați de la Mireasa?”, a fost întrebarea la care publicul a răspuns pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Variantele de răspuns au fost Alex, Virgil și Alexandru.

Alex a intrat în cursă primind cele mai multe nominalizări din partea casei (10). Alexandru a fost ultimul în clasamentul publicului, dar a primit și moștenire de la Alina, concurenta eliminată. Virgil a intrat în cursă fiind nominalizat, ca „moștenire” de Dian. Reamintim că înainte să plece, concurenții eliminați lasă o „moștenire” și anume o nominalizare pentru eliminare. Virgil a fost foarte surprins de nominalizarea lui Dian.

Ce concurent este eliminat de la Mireasa în gala de pe 3 octombrie 2025

În gala de pe 3 octombrie 2025 Simona Gherghe a anunțat procentele de vot și verdictul publicului.

„Telespectatorii au avut o săptămână la dispoziție să voteze. Ce concurent doriți să eliminați de la Mireasa? Voi citi numele concurentului salvat, votat de 14,32%. Rămâne în casă: Alex. Băiatul care părăsește emisiune, votat de 64,19% este Alexandru. ”, a anunțat Simona Gherghe.

Alexandru părăsește competiția! Sorin a început să plângă în hohote. Și Diana a început să plângă.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Colaj cu concurenții Mireasa
+6
Mai multe fotografii

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

