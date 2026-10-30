Noi tensiuni între Anne-Mary și Veronica la Mireasa. De la ce a pornit conflictul: „Nu poate să vorbească normal”

Anne-Mary și Veronica au avut neînțelegeri pe tema gătitului și au vorbit despre tensiunile dintre ele la Mireasa - Capriciile Iubirii. Iată ce reproșuri a făcut Veronica.

În ediția din 30 octombrie 2026, prezentatoarea Raluca Preda a clarificat tensiunile dintre Veronica și Anne-Mary. Cele două concurente au avut un schimb de replici după ce Anne-Mary nu ar fi vrut să se implice în activitățile din casă.

Ce a nemulțumit-o pe Veronica

Concurentele au decis să pregătească o cină la care să ia parte toate fetele și au stabilit împreună lista de preparate pe care le vor găti. Anne-Mary a fost întrebată ce dorește să gătească, dar aceasta a decis să ajute la gătit, dar să nu ia decizii din acest punct de vedere.

Atitudinea concurentei a fost taxată de Veronica, aceasta spunând că Anne-Mary a început să se certe cu restul fetelor pentru că nu a dorit să gătească nimic. Concurenta a fost nemulțumită de modul în care Anne-Mary a vorbit.

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Anne-Mary a clarificat lucrurile și a precizat că a decis să rămână deoparte când a observat că fiecare concurentă voia să gătească ceva special. Aceasta a precizat că și-a oferit ajutorul în pregătirea preparatelor stabilite de fete.

Ștefania a intervenit

Ștefania a precizat că Anne-Mary nu ar fi intrat deloc în bucătărie pentru a le ajuta pe restul concurentelor. Aceasta a spus că intenția fetelor a fost să pregătească o listă cu preparate, nu fiecare să gătească ceva separat.

Anne-Mary a spus că, într-adevăr, nu a gătit, dar a precizat că, probabil, la un moment dat va pregăti ceva special pentru viitorul ei iubit.