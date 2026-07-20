Nuntă surpriză la care mai mulți concurenți ai sezonului 11 Mireasa au participat. Cine s-a căsătorit 

Mai mulți concurenți ai sezonului 11 Mireasa au participat la o nuntă. Nu a fost vorba despre nunta unei colege de competiție, ci a unei mame care a participat la emisiune.

Nuntă supriză la care mai mulți concurenți ai sezonului 11 Mireasa au participat | Instagram

Doamna Adina, mama lui Robert, s-a căsătorit și a avut alături de ea mai mulți tineri care au fost concurenți în sezonul 11 Mireasa.

Roberta, Iulia, Roxana, Ștefan au fost alături de Robert, de bunica Tudora și de doamna Adina în ziua nunții.

Doamna Adina a purtat rochie albă de mireasă în ziua în care s-a căsătorit cu partenerul ei.

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Nuntă supriză la care mai mulți concurenți ai sezonului 11 Mireasa au participat. Cine s-a căsătorit

Roberta a fost cea care a publicat mai multe fotografii de la eveniment, chiar și cu momentul în care ea a prins buchetul: „Am prins buchetul! Cine știe ce pagube mai fac anul acesta!”, a spus Roberta.

Ștefan a fost prezent la nunta mamei prietenului său și nu a fost singur, ci însoțit de sora lui.

Iulia Aelenei, proaspăta mămică, a fost prezentă la nunta doamnei Adina și s-a fotografiat alături de buna ei prietenă și nașa copilului, Roxana. Și Roberta s-a împrietenit cu Iulia în sezonul 11 Mireasa.

Doamna Adina a fost alături de Robert în sezonul 11 Mireasa, însă a făcut schimb cu mama sa la un moment dat. Chiar dacă prezența doamnei Adina în casa Mireasa a fost cu intermitențe, aceasta a reușit să atragă simpatia mai multor tineri.

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