În ediția din 2 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, Simona Gherghe a anunțat o nouă cursă de eliminare. Descoperă mai multe detalii în rândurile de mai jos.

Surpriză de proporții pentru concurenții din casa Mireasa! Simona Gherghe a decis să dea startul unei noi curse de eliminare, drept sancțiune, în ediția din 2 noiembrie 2026 a reality show-ului.

O nouă cursă de eliminare în casa Mireasa, după ce Simona Gherghe a decis să aplice o sancțiune! Ce s-a întâmplat în ediția din 2 noiembrie 2026

O nouă săptămână din casa Mireasa. Regatul inimii a început cu o situație neașteptată! Concurenții au avut parte de o petrecere pe cinste sâmbătă, însă distracția s-a transformat rapid într-un scandal de proporție între Anne-Mary și Veronica.

Totul a început atunci când Veronica dansa și se simțea bine alături de noul concurent, Claudio. La un moment dat, acesta a început să lanseze anumite tachinări ce au rănit-o din plin pe Veronica, fiindcă erau legate de petrecerea în care sa sărutat cu Radu. Ulterior, supărarea concurentei a culminat cu momentul în care tânărul a părut că se lasă acaparat de Anne-Mary.

Nervoasă, Veronica s-a dus în dormitor să se culce. Concurenții au aflat că a făcut acest lucru fără să solicite acordul la cameră, lucru ce echivalează cu terminarea petrecerii. Enervată că riscă să rămână fără distracție și muzică, Anne-Mary a mers să îi tragă pătura de pe ea și să țipe să nu facă acest lucru, căci nu dorește să renunțe la petrecerea.

Ceea ce inițial a pornit ca un schimb de replici dure s-a transformat rapid într-un scandal fără precendent în casa Mireasa, căci cele două au fost la un pas de bătaie. Anne a fost scoasă de Irina și de Alberto din cameră pentru a preveni producerea unui incident mai violent.

Ulterior, Simona Gherghe s-a declarat mai mult decât dezamăgită de cele întâmplate: „Mi-a fost mie jenă să mă uit la aceste imagini”.

„Nu e prima dată când vă întâlniți în punctul ăsta voi două. E un tipar care se repetă”, a zis Simona Gherghe, care a anunțat că nu se ține cont de imunitate: „Nu vă mai străduiți să le suiți în topuri”.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.