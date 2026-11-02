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O nouă cursă de eliminare în casa Mireasa, după ce Simona Gherghe a decis să aplice o sancțiune! Ce s-a întâmplat

În ediția din 2 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, Simona Gherghe a anunțat o nouă cursă de eliminare. Descoperă mai multe detalii în rândurile de mai jos.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 14:53 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 15:08
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Surpriză de proporții pentru concurenții din casa Mireasa! Simona Gherghe a decis să dea startul unei noi curse de eliminare, drept sancțiune, în ediția din 2 noiembrie 2026 a reality show-ului.

O nouă cursă de eliminare în casa Mireasa, după ce Simona Gherghe a decis să aplice o sancțiune! Ce s-a întâmplat în ediția din 2 noiembrie 2026

O nouă săptămână din casa Mireasa. Regatul inimii a început cu o situație neașteptată! Concurenții au avut parte de o petrecere pe cinste sâmbătă, însă distracția s-a transformat rapid într-un scandal de proporție între Anne-Mary și Veronica.

Totul a început atunci când Veronica dansa și se simțea bine alături de noul concurent, Claudio. La un moment dat, acesta a început să lanseze anumite tachinări ce au rănit-o din plin pe Veronica, fiindcă erau legate de petrecerea în care sa sărutat cu Radu. Ulterior, supărarea concurentei a culminat cu momentul în care tânărul a părut că se lasă acaparat de Anne-Mary.

Nervoasă, Veronica s-a dus în dormitor să se culce. Concurenții au aflat că a făcut acest lucru fără să solicite acordul la cameră, lucru ce echivalează cu terminarea petrecerii. Enervată că riscă să rămână fără distracție și muzică, Anne-Mary a mers să îi tragă pătura de pe ea și să țipe să nu facă acest lucru, căci nu dorește să renunțe la petrecerea.

Ceea ce inițial a pornit ca un schimb de replici dure s-a transformat rapid într-un scandal fără precendent în casa Mireasa, căci cele două au fost la un pas de bătaie. Anne a fost scoasă de Irina și de Alberto din cameră pentru a preveni producerea unui incident mai violent.

Ulterior, Simona Gherghe s-a declarat mai mult decât dezamăgită de cele întâmplate: „Mi-a fost mie jenă să mă uit la aceste imagini”.

„Nu e prima dată când vă întâlniți în punctul ăsta voi două. E un tipar care se repetă”, a zis Simona Gherghe, care a anunțat că nu se ține cont de imunitate: „Nu vă mai străduiți să le suiți în topuri”.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Anne și Veronica, la un pas de bătaie la Mireasa! Ceilalți concurenți au intervenit pentru a evita un incident...

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