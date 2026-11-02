Adrian și Maria au câștigat o seară împreună, în urma votului casei, însă bucuria lor a fost umbrită de cearta de la petrecere și de prietenia Mariei cu Anne-Mary! Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 2 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa.
Tensiuni în cuplul format din Adrian și Maria, la Mireasa! Concurentul i-a ținut partea Veronicăi și s-a certat cu iubita lui
Situație complet neașteptată în edițai din 2 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Adrian este tot mai deranjat de prietenia Mariei cu Anne-Mary și, din acest motiv, a ajuns să se certe cu iubita lui, dându-i dreptate Veronicăi.
„Să nu mai faci. Ești Cupidon? Nu trebuie să te bagi tu! Nu trebuie să faci tu ce trebuie să facă alții pentru tine”, a zis Adrian supărat.
„Chiar nu mai fac. Nu vreau să stai supărat pe mine. Așa am eu sufletul”, s-a apărat tânăra.
„Nu trebuie să ai suflet pentru toată lumea, ține sufletul doar pentru mine și tine, atât”, a zis nervos Adrian.
„Ce suflet bun ai tu de îmi faci mie rău? De câte ori m-ai atacat pe mine, ca să îmi faci rău? Tu nu trebuie să faci rău la oameni când nu e treaba ta! Nu e treaba ta!”, a ripostat Veronica.
„Exact...”, a spus concurentul.
Veronica i-a reproșat Mariei faptul că i-a făcut rău prin faptul că o apără pe Anne-Mary: „Faci rău la oameni apărând oamenii care pentru tine nu sunt oameni. Degeaba faci asta pentru dânsa”.
„Exact, sunt zero! Așa e! Du-te și vezi ce vrea”, a spus Adrian, dând dreptate Veronicăi.
Maria a încercat să discute cu Anne-Mary, care nu voia să asculte, ci continua să țipe și să amenințe.
„Nu vin, nu mă interesează, Maria! Ce treabă ai tu că o înjură pe Veronica? Ce treabă ai tu dacă înjură? E sora ta?!”, i-a reproșat Adrian, care a refuzat să o ajute să o calmeze pe Anne.
„Ce bine ți-a făcut ea ție?! Pentru ce îi face bine, dacă ea îți face rău?!”, a reproșat Veronica.
„Bravo, Veronica”, a aprobat-o iubitul Mariei.
Ulterior, când Anne se întorcea spre dormitor, Maria i-a zis Veronicăi să se prefacă adormită: „Fă-te că dormi. Eu știu că ai dreptate”.
Totuși, Anne a venit în cameră și a început să facă gălăgie și o scenă de nedescris.
„Vrei prieteni din ăștia?”, a spus Adrian către iubita lui, dezaprobator.
Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.O nouă cursă de eliminare în casa Mireasa, după ce Simona Gherghe a decis să aplice o sancțiune! Ce s-a întâmplat...