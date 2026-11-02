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Tensiuni în cuplul format din Adrian și Maria, la Mireasa! Concurentul i-a ținut partea Veronicăi și s-a certat cu iubita lui

În ediția din 2 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, tensiuni s-au iscat în cuplul format din Maria și Adrian, totul din cauza prieteniei concurentei cu Anne-Mary.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 15:09 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 15:45
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Adrian și Maria au câștigat o seară împreună, în urma votului casei, însă bucuria lor a fost umbrită de cearta de la petrecere și de prietenia Mariei cu Anne-Mary! Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 2 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa.

Tensiuni în cuplul format din Adrian și Maria, la Mireasa! Concurentul i-a ținut partea Veronicăi și s-a certat cu iubita lui

Situație complet neașteptată în edițai din 2 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Adrian este tot mai deranjat de prietenia Mariei cu Anne-Mary și, din acest motiv, a ajuns să se certe cu iubita lui, dându-i dreptate Veronicăi.

„Să nu mai faci. Ești Cupidon? Nu trebuie să te bagi tu! Nu trebuie să faci tu ce trebuie să facă alții pentru tine”, a zis Adrian supărat.

„Chiar nu mai fac. Nu vreau să stai supărat pe mine. Așa am eu sufletul”, s-a apărat tânăra.

„Nu trebuie să ai suflet pentru toată lumea, ține sufletul doar pentru mine și tine, atât”, a zis nervos Adrian.

„Ce suflet bun ai tu de îmi faci mie rău? De câte ori m-ai atacat pe mine, ca să îmi faci rău? Tu nu trebuie să faci rău la oameni când nu e treaba ta! Nu e treaba ta!”, a ripostat Veronica.

„Exact...”, a spus concurentul.

Veronica i-a reproșat Mariei faptul că i-a făcut rău prin faptul că o apără pe Anne-Mary: „Faci rău la oameni apărând oamenii care pentru tine nu sunt oameni. Degeaba faci asta pentru dânsa”.

„Exact, sunt zero! Așa e! Du-te și vezi ce vrea”, a spus Adrian, dând dreptate Veronicăi.

Maria a încercat să discute cu Anne-Mary, care nu voia să asculte, ci continua să țipe și să amenințe.

„Nu vin, nu mă interesează, Maria! Ce treabă ai tu că o înjură pe Veronica? Ce treabă ai tu dacă înjură? E sora ta?!”, i-a reproșat Adrian, care a refuzat să o ajute să o calmeze pe Anne.

„Ce bine ți-a făcut ea ție?! Pentru ce îi face bine, dacă ea îți face rău?!”, a reproșat Veronica.

„Bravo, Veronica”, a aprobat-o iubitul Mariei.

Ulterior, când Anne se întorcea spre dormitor, Maria i-a zis Veronicăi să se prefacă adormită: „Fă-te că dormi. Eu știu că ai dreptate”.

Totuși, Anne a venit în cameră și a început să facă gălăgie și o scenă de nedescris.

„Vrei prieteni din ăștia?”, a spus Adrian către iubita lui, dezaprobator.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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