Antena Căutare
Home News Inedit Cea mai bogată femeie din lume și-a mărit iar averea. Cine e Alice Walton și câți bani a câștigat într-un an fără să muncească

Cea mai bogată femeie din lume și-a mărit iar averea. Cine e Alice Walton și câți bani a câștigat într-un an fără să muncească

Cea mai bogată femeie din lume și-a mărit iar averea, fără să fie nevoită să muncească în cadrul companiei care a ajutat-o să ajungă în topul listei.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 14:22 | Actualizat Joi, 01 Octombrie 2026, 14:29
Alice Walton continuă să fie una dintre cele mai bogate persoane din lume | Getty Images
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Alice Walton se numără de mai mulți ani printre cele mai bogate femei din lume, cu o avere de peste 100 de miliarde de dolari.

Alice și alți membri ai familiei sale au devenit unii dintre cei mai bogați oameni din lume cu ajutorul companiei Walmart, scrie Fortune.

În 2026, Walmart a fost a 2-a companie în topul Fortune 500, depășită doar de către Amazon.

Succesul companiei le-a adus lui Alice și rudelor ei o avere fantastică, pe care ea a folosit-o și pentru diferite donații, printre altele.

Articolul continuă după reclamă

Cea mai bogată femeie din lume și-a mărit iar averea

În ciuda sumelor importante donate activităților filantropice, averea lui Walton continuă să crească vertiginos. În perioada martie 2025 și martie 2026, averea sa netă a crescut cu 33 de miliarde de dolari, potrivit Forbes.

În prezent, averea sa este estimată la aproape 120 de miliarde de dolari. Walton a ajuns la această avere fără să conducă Walmart. Ea nu face parte din consiliul de administrație al companiei, spre deosebire de frații săi, care dețin și ei acțiuni importante la Walmart.

Alice e cel mai mic copil al fondatorului Walmart, Sam Walton. Ea co-administrează Walton Enterprises, una dintre cele 2 companii de tip holding ale familiei care controlează aproximativ 39%-44% din companie, scrie Times of India.

Se estimează că deține direct, pe numele său, aproximativ 20 de milioane de acțiuni Walmart. Astfel, ea a rămas un acționar important al gigantului din retail, chiar dacă propria sa carieră s-a îndepărtat de companie.

Averea sa a continuat să crească odată cu valoarea acțiunilor familiei la Walmart. Walton, în vârstă de 76 de ani, și-a concentrat activitatea publică pe artă, filantropie și un interes tot mai mare pentru medicină.

Citește și: Alex Karp a cumpărat 15.000 de hectare de pădure în Suedia. Ce vrea să facă miliardarul cu teritoriul de 22 de milioane de dolari

Walton a lucrat pentru scurt timp la Walmart după ce a absolvit Trinity University în 1971. Primul său rol a fost cel de cumpărător de îmbrăcăminte pentru copii, însă nu a rămas mult timp în cadrul companiei.

A trecut în domeniul financiar, ca broker la E.F. Hutton, înainte de a prelua responsabilități în domeniul investițiilor la Arvest, banca deținută de familie.

Potrivit Bloomberg, în 1988, Walton și-a înființat propria bancă de investiții, Llama Co. Afacerea s-a închis în cele din urmă după prăbușirea pieței obligațiunilor din 1998.

Walton Enterprises deține direct aproximativ 3 miliarde de acțiuni Walmart și are drept de vot asupra altor 513 milioane de acțiuni deținute prin Walton Family Holdings Trust, potrivit Fortune.

Alice Walton a făcut o donație importantă

Activitatea lui Walton din afara Walmart s-a orientat tot mai mult către medicină. În 2021, ea a înființat Alice L. Walton School of Medicine în Bentonville, Arkansas, orașul în care a crescut și unde se află sediul Walmart. Walton a alocat 250 de milioane de dolari pentru facultatea de medicină, care oferă un program de studii cu durata de 4ani.

Primii studenți au început cursurile în 2025, într-o primă generație formată din 48 de persoane. Instituția a anunțat că taxele de școlarizare vor fi eliminate pentru primele 5 generații de studenți, deși aceștia vor rămâne responsabili pentru cheltuieli precum taxele administrative și costurile de trai.

Citește și: Părinții lui Jeff Bezos și-au riscat economiile după ce 40 de investitori l-au refuzat. Ce s-a ales de cei 245.573 de dolari

Walton a vorbit despre nutriție și exerciții fizice ca domenii în care consideră că medicii au nevoie de o pregătire mai solidă, în special pentru că sistemele convenționale de plată din domeniul medical nu recompensează întotdeauna timpul petrecut discutând cu pacienții despre aceste subiecte.

Facultatea de medicină nu este singurul proiect din domeniul sănătății asociat cu fundația lui Walton. Pe 17 septembrie, Alice L. Walton Foundation s-a alăturat organizațiilor Mercy și Cleveland Clinic pentru inaugurarea lucrărilor la un nou campus medical în Bentonville.

Potrivit Fortune, fundația va aloca 350 de milioane de dolari pentru un spital cu 250 de paturi și un centru de oncologie. Prima clădire va fi un centru de îngrijire specializată axat pe servicii cardiologice, a cărui deschidere e programată pentru 2029.

Casa pe care o poți cumpăra de pe Amazon cu 21.999 de dolari. Cum arată la interior și ce primești pentru acești bani... Bărbatul care riscă 10 ani de închisoare din cauza unei imagini AI cu un crocodil. De ce a fost declarată periculoasă...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Anunţul făcut de Cristi Borcea şi Valentina Pelinel după opt ani de relaţie: „O zi pe care o vom păstra…” Anunţul făcut de Cristi Borcea şi Valentina Pelinel după opt ani de relaţie: &#8222;O zi pe care o vom păstra&#8230;&#8221;
Observatornews.ro O angajată Selgros din Galaţi a murit la locul de muncă, după o ceartă cu şeful O angajată Selgros din Galaţi a murit la locul de muncă, după o ceartă cu şeful
Antena 3 Povestea care a cutremurat toată planeta. Ce s-a întâmplat, de fapt, în avionul FlyDubai și cine sunt eroii care au evitat un nou 9/11 Povestea care a cutremurat toată planeta. Ce s-a întâmplat, de fapt, în avionul FlyDubai și cine sunt eroii care au evitat un nou 9/11
SpyNews Vlad Bălțățeanu a acceptat extrădarea în România. Când va fi adus în țară bărbatul suspectat că și-a ucis iubita, pe Valentina Vlad Bălțățeanu a acceptat extrădarea în România. Când va fi adus în țară bărbatul suspectat că și-a ucis iubita, pe Valentina
„Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Influencer de fitness din România vorbește despre cum a luat Salmonella fără să mănânce nimic crud. Care au fost simptomele
Influencer de fitness din România vorbește despre cum a luat Salmonella fără să mănânce nimic crud. Care au...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
1 octombrie 2026, o dată rară în numerologie. Ce este „portalul 1/1/1” și ce aduce pentru fiecare zodie
1 octombrie 2026, o dată rară în numerologie. Ce este „portalul 1/1/1” și ce aduce pentru fiecare zodie
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x