Cea mai bogată femeie din lume și-a mărit iar averea. Cine e Alice Walton și câți bani a câștigat într-un an fără să muncească

Cea mai bogată femeie din lume și-a mărit iar averea, fără să fie nevoită să muncească în cadrul companiei care a ajutat-o să ajungă în topul listei.

Alice Walton continuă să fie una dintre cele mai bogate persoane din lume | Getty Images

Alice Walton se numără de mai mulți ani printre cele mai bogate femei din lume, cu o avere de peste 100 de miliarde de dolari.

Alice și alți membri ai familiei sale au devenit unii dintre cei mai bogați oameni din lume cu ajutorul companiei Walmart, scrie Fortune.

În 2026, Walmart a fost a 2-a companie în topul Fortune 500, depășită doar de către Amazon.

Succesul companiei le-a adus lui Alice și rudelor ei o avere fantastică, pe care ea a folosit-o și pentru diferite donații, printre altele.

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Cea mai bogată femeie din lume și-a mărit iar averea

În ciuda sumelor importante donate activităților filantropice, averea lui Walton continuă să crească vertiginos. În perioada martie 2025 și martie 2026, averea sa netă a crescut cu 33 de miliarde de dolari, potrivit Forbes.

În prezent, averea sa este estimată la aproape 120 de miliarde de dolari. Walton a ajuns la această avere fără să conducă Walmart. Ea nu face parte din consiliul de administrație al companiei, spre deosebire de frații săi, care dețin și ei acțiuni importante la Walmart.

Alice e cel mai mic copil al fondatorului Walmart, Sam Walton. Ea co-administrează Walton Enterprises, una dintre cele 2 companii de tip holding ale familiei care controlează aproximativ 39%-44% din companie, scrie Times of India.

Se estimează că deține direct, pe numele său, aproximativ 20 de milioane de acțiuni Walmart. Astfel, ea a rămas un acționar important al gigantului din retail, chiar dacă propria sa carieră s-a îndepărtat de companie.

Averea sa a continuat să crească odată cu valoarea acțiunilor familiei la Walmart. Walton, în vârstă de 76 de ani, și-a concentrat activitatea publică pe artă, filantropie și un interes tot mai mare pentru medicină.

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Walton a lucrat pentru scurt timp la Walmart după ce a absolvit Trinity University în 1971. Primul său rol a fost cel de cumpărător de îmbrăcăminte pentru copii, însă nu a rămas mult timp în cadrul companiei.

A trecut în domeniul financiar, ca broker la E.F. Hutton, înainte de a prelua responsabilități în domeniul investițiilor la Arvest, banca deținută de familie.

Potrivit Bloomberg, în 1988, Walton și-a înființat propria bancă de investiții, Llama Co. Afacerea s-a închis în cele din urmă după prăbușirea pieței obligațiunilor din 1998.

Walton Enterprises deține direct aproximativ 3 miliarde de acțiuni Walmart și are drept de vot asupra altor 513 milioane de acțiuni deținute prin Walton Family Holdings Trust, potrivit Fortune.

Alice Walton a făcut o donație importantă

Activitatea lui Walton din afara Walmart s-a orientat tot mai mult către medicină. În 2021, ea a înființat Alice L. Walton School of Medicine în Bentonville, Arkansas, orașul în care a crescut și unde se află sediul Walmart. Walton a alocat 250 de milioane de dolari pentru facultatea de medicină, care oferă un program de studii cu durata de 4ani.

Primii studenți au început cursurile în 2025, într-o primă generație formată din 48 de persoane. Instituția a anunțat că taxele de școlarizare vor fi eliminate pentru primele 5 generații de studenți, deși aceștia vor rămâne responsabili pentru cheltuieli precum taxele administrative și costurile de trai.

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Walton a vorbit despre nutriție și exerciții fizice ca domenii în care consideră că medicii au nevoie de o pregătire mai solidă, în special pentru că sistemele convenționale de plată din domeniul medical nu recompensează întotdeauna timpul petrecut discutând cu pacienții despre aceste subiecte.

Facultatea de medicină nu este singurul proiect din domeniul sănătății asociat cu fundația lui Walton. Pe 17 septembrie, Alice L. Walton Foundation s-a alăturat organizațiilor Mercy și Cleveland Clinic pentru inaugurarea lucrărilor la un nou campus medical în Bentonville.

Potrivit Fortune, fundația va aloca 350 de milioane de dolari pentru un spital cu 250 de paturi și un centru de oncologie. Prima clădire va fi un centru de îngrijire specializată axat pe servicii cardiologice, a cărui deschidere e programată pentru 2029.