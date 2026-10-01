Antena Căutare
Home Lifestyle Food Skyr și iaurtul grecesc par aproape identice, dar nu sunt. Care are mai multe proteine și mai puține grăsimi

Skyr și iaurtul grecesc par aproape identice, dar nu sunt. Care are mai multe proteine și mai puține grăsimi

Skyr și iaurtul grecesc seamănă foarte mult la prima vedere. Ambele au o textură cremoasă și densă, însă între ele există câteva diferențe importante.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 13:30 | Actualizat Joi, 01 Octombrie 2026, 13:50
Skyr și iaurtul grecesc par aproape identice, dar nu sunt. Care are mai multe proteine și mai puține grăsimi | Shutterstok
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Iaurtul grecesc a devenit un aliment care se regăsește deja în magazinele din întreaga lume. În spate, are o istorie de mii de ani, iar pentru obținerea lui, laptele este pasteurizat și apoi sunt adăugate culturi vii de bacterii. După fermentare, lichidul rămas, numit zer, este îndepărtat prin strecurare.

Procesul îi oferă iaurtului grecesc textura densă și cremoasă cu care ne-am obișnuit, dar și o concentrație mai mare de proteine decât iaurtul obișnuit, potrivit tastingtable.com.

Citește și: Câte calorii are, de fapt, un covrig. Diferența dintre cel simplu, cu mac, susan sau semințe. Care variantă este mai calorică

Și skyr-ul islandez are o tradiție îndelungată, însă modul de preparare este puțin diferit. Pentru producerea sa se folosește ca bază o cantitate de skyr păstrat dintr-o producție anterioară. Aceasta este combinată cu lapte, iar amestecul este încălzit. Zerul rezultat este apoi eliminat lent, ceea ce duce la obținerea unei texturi foarte dense.

Articolul continuă după reclamă

În anumite rețete se adaugă și cheag, o enzimă utilizată în producerea brânzeturilor, ceea ce îi oferă skyr-ului o consistență mult mai brânzoasă, potrivit sursei citate mai sus.

Deși gustul lor este destul de asemănător, aroma skyr-ului este, în general mai blândă.

Care are mai multe proteine și mai puține grăsimi

Atât skyr-ul, cât și iaurtul grecesc sunt nutritive, însă primul are, în general, un conținut mai scăzut de grăsimi, deoarece este preparat, în mod tradițional, din lapte degresat, ceea ce îi conferă un conținut de grăsime sub 1%.

Și iaurtul grecesc poate fi găsit în variante fără grăsimi, însă pe piață sunt foarte răspândite sortimentele cu aproximativ 2% grăsime. Variantele din lapte integral pot ajunge chiar la 10% grăsime, potrivit tastingtable.com.

Deoarece este scurs mai intens, skyr-ul tinde să aibă un conținut de proteine ​​mai ridicat decât iaurtul grecesc, deși diferența este mică și ține de producător și de sortiment.

De exemplu, o porție de aproximativ 170 de grame de skyr poate conține în jur de 19 grame de proteine. Aceeași cantitate de iaurt grecesc poate avea aproximativ 15 grame de proteine, în timp ce variantele fără grăsimi se pot apropia de 18 grame.

Așadar, pentru o cantitate comparabilă, skyr-ul are, de obicei, un conținut ceva mai ridicat de proteine, în timp ce iaurtul grecesc poate avea mai multe grăsimi, în funcție de sortiment.

Ambele sunt ideale pentru o alimentație echilibrată

Atât skyr-ul, cât și iaurtul grecesc sunt surse bune de proteine și oferă și alți nutrienți importanți, precum calciul. De asemenea, anumite sortimente conțin probiotice.

Ambele pot fi adăugate în diverse rețete, de la rulouri cu scorțișoară și deserturi până la produse de patiserie preparate în casă. Sunt potrivite și ca topping pentru clătite, tarte sau alte prăjituri. O variantă simplă este consumarea lor ca gustare, alături de fructe, ovăz, nuci sau semințe.

Au un conținut relativ scăzut de zahăr, însă pentru a te bucura de toate beneficiile lor pentru sănătate, recomandat ar fi să optezi pentru un iaurt simplu și să eviți variantele cu adaos de zahăr sau arome.

Citește și: Sare iodată sau neiodată? Care este, de fapt, diferența și de ce s-a ajuns la iodarea sării pe care o consumăm

Ce poți mânca la cină când vrei ceva rapid și sățios. Are multe fibre, doar 254 de calorii și e gata în 30 de minute...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Anunţul făcut de Cristi Borcea şi Valentina Pelinel după opt ani de relaţie: „O zi pe care o vom păstra…” Anunţul făcut de Cristi Borcea şi Valentina Pelinel după opt ani de relaţie: &#8222;O zi pe care o vom păstra&#8230;&#8221;
Observatornews.ro O angajată Selgros din Galaţi a murit la locul de muncă, după o ceartă cu şeful O angajată Selgros din Galaţi a murit la locul de muncă, după o ceartă cu şeful
Antena 3 Povestea care a cutremurat toată planeta. Ce s-a întâmplat, de fapt, în avionul FlyDubai și cine sunt eroii care au evitat un nou 9/11 Povestea care a cutremurat toată planeta. Ce s-a întâmplat, de fapt, în avionul FlyDubai și cine sunt eroii care au evitat un nou 9/11
SpyNews Vlad Bălțățeanu a acceptat extrădarea în România. Când va fi adus în țară bărbatul suspectat că și-a ucis iubita, pe Valentina Vlad Bălțățeanu a acceptat extrădarea în România. Când va fi adus în țară bărbatul suspectat că și-a ucis iubita, pe Valentina
„Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Ce poți mânca la cină când vrei ceva rapid și sățios. Are multe fibre, doar 254 de calorii și e gata în 30 de minute
Ce poți mânca la cină când vrei ceva rapid și sățios. Are multe fibre, doar 254 de calorii și e gata în 30...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Brioșe cu banane și fulgi de ovăz, pentru micul dejun sau pachetele de la școală
Brioșe cu banane și fulgi de ovăz, pentru micul dejun sau pachetele de la școală
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x