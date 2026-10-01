Skyr și iaurtul grecesc seamănă foarte mult la prima vedere. Ambele au o textură cremoasă și densă, însă între ele există câteva diferențe importante.

Skyr și iaurtul grecesc par aproape identice, dar nu sunt. Care are mai multe proteine și mai puține grăsimi | Shutterstok

Iaurtul grecesc a devenit un aliment care se regăsește deja în magazinele din întreaga lume. În spate, are o istorie de mii de ani, iar pentru obținerea lui, laptele este pasteurizat și apoi sunt adăugate culturi vii de bacterii. După fermentare, lichidul rămas, numit zer, este îndepărtat prin strecurare.

Procesul îi oferă iaurtului grecesc textura densă și cremoasă cu care ne-am obișnuit, dar și o concentrație mai mare de proteine decât iaurtul obișnuit, potrivit tastingtable.com.

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Și skyr-ul islandez are o tradiție îndelungată, însă modul de preparare este puțin diferit. Pentru producerea sa se folosește ca bază o cantitate de skyr păstrat dintr-o producție anterioară. Aceasta este combinată cu lapte, iar amestecul este încălzit. Zerul rezultat este apoi eliminat lent, ceea ce duce la obținerea unei texturi foarte dense.

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În anumite rețete se adaugă și cheag, o enzimă utilizată în producerea brânzeturilor, ceea ce îi oferă skyr-ului o consistență mult mai brânzoasă, potrivit sursei citate mai sus.

Deși gustul lor este destul de asemănător, aroma skyr-ului este, în general mai blândă.

Care are mai multe proteine și mai puține grăsimi

Atât skyr-ul, cât și iaurtul grecesc sunt nutritive, însă primul are, în general, un conținut mai scăzut de grăsimi, deoarece este preparat, în mod tradițional, din lapte degresat, ceea ce îi conferă un conținut de grăsime sub 1%.

Și iaurtul grecesc poate fi găsit în variante fără grăsimi, însă pe piață sunt foarte răspândite sortimentele cu aproximativ 2% grăsime. Variantele din lapte integral pot ajunge chiar la 10% grăsime, potrivit tastingtable.com.

Deoarece este scurs mai intens, skyr-ul tinde să aibă un conținut de proteine ​​mai ridicat decât iaurtul grecesc, deși diferența este mică și ține de producător și de sortiment.

De exemplu, o porție de aproximativ 170 de grame de skyr poate conține în jur de 19 grame de proteine. Aceeași cantitate de iaurt grecesc poate avea aproximativ 15 grame de proteine, în timp ce variantele fără grăsimi se pot apropia de 18 grame.

Așadar, pentru o cantitate comparabilă, skyr-ul are, de obicei, un conținut ceva mai ridicat de proteine, în timp ce iaurtul grecesc poate avea mai multe grăsimi, în funcție de sortiment.

Ambele sunt ideale pentru o alimentație echilibrată

Atât skyr-ul, cât și iaurtul grecesc sunt surse bune de proteine și oferă și alți nutrienți importanți, precum calciul. De asemenea, anumite sortimente conțin probiotice.

Ambele pot fi adăugate în diverse rețete, de la rulouri cu scorțișoară și deserturi până la produse de patiserie preparate în casă. Sunt potrivite și ca topping pentru clătite, tarte sau alte prăjituri. O variantă simplă este consumarea lor ca gustare, alături de fructe, ovăz, nuci sau semințe.

Au un conținut relativ scăzut de zahăr, însă pentru a te bucura de toate beneficiile lor pentru sănătate, recomandat ar fi să optezi pentru un iaurt simplu și să eviți variantele cu adaos de zahăr sau arome.

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