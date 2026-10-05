O nouă concurentă va intra în casa Mireasa, sezonul 14! Descoperă primele imagini cu tânăra care își caută jumătatea.

Simona Gherghe a făcut un anunț neașteptat în ediția din 5 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, show din programul TV al Antenei 1. Îndrăgita prezentatoare a pregătit o surpriză: o nouă concurentă urmează să intre în casă! Descoperă în rândurile de mai jos primele imagini cu Alexandra.

Primele imagini cu noua concurentă din casa Mireasa! Ce s-a aflat despre Alexandra și ce situație s-a întâmplat în platou, în ediția din 5 octombrie 2026

Surpriză de proporții în ediția din 5 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa! Simona Gherghe i-a luat pe toți prin surprindere atunci când a dezvăluit faptul că joi va intra în casă o nouă concurentă ce își dorește să își descopere în emisiune jumătatea perfectă.

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Noua concurentă se numește Alexandra, este brunetă și primele imagini cu ea au fost difuzate în ediția din 5 octombrie 2026 a îndrăgitului show matrimonial: „Bună, eu sunt Alexandra. Nu îmi place să vorbesc prea mult despre mine înainte de a fi cunoscută cu adevărat, așa că prefer să las faptele și atitudinea să vorbească de la sine. Voi intra în casa Mireasa pentru a-mi găsi fericirea și nu mă tem de provocări. Băieți, pregătiți-vă. Fete, sper să avem o relație bazată pe respect. Până atunci mai sunt câteva zile!”.

Concurenții au urmărit cu mult interes imaginile cu viitoarea concurentă și Andrei Beleuț chiar și-a dorit să afle mai multe detalii despre vârsta tinerei. Totuși, ca să sporească misterul despre Alexandra, Simona Gherghe nu i-a oferit răspunsul la această întrebare: „Nu pot să vă spun vârsta, dar pot să vă spun că Alexandra vine joi și că în fiecare zi va trimite câte un mesaj video, cum a fost acesta. Practic, facem un puzzle din imagini, până joi, când o cunoașteți”.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.