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Rezultatul cursei de eliminare dintre Ionuț, Cristian, Emanuel și Valentin, de la Mireasa! Cine a părăsit competiția

În gala Mireasa din 25 septembrie 2026, Simona Gherghe a dezvăluit cine părăsește competiția, în urma votului. Află deznodământul cursei de eliminare dintre Ionuț, Cristian, Emanuel și Valentin.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 25 Septembrie 2026, 15:10 | Actualizat Vineri, 25 Septembrie 2026, 15:13
Descoperă ce concurent a fost eliminat din casa Mireasa, în ediția din 25 septembrie 2026 | Antena 1
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În gala Mireasa din data de 25 septembrie 2026, show din programul TV al Antenei 1, patru concurenți au așteptat sufletul la gură să descopere care este deznodământul votului de eliminare. Descoperă în rândurile de mai jos cine a părăsit competiția și ce a anunțat Simona Gherghe.

Rezultatul cursei de eliminare dintre Ionuț, Cristian, Emanuel și Valentin, de la Mireasa! Cine a părăsit competiția, în gala din 25 septembrie 2026

Au fost emoții foarte mari în casa Mireasa. Regul iubirii, după ce patru concurenți au fost în cursa de eliminare timp de o săptămână. Totuși, publicul a fost cel care și-a spus cuvântul și a decis cine merită să continue drumul în casa Mireasa, dar și cine ar trebui să fie eliminat din sezonul 14.

Vă reamintim faptul că această cursă de eliminare a luat naștere în gala Mireasa de vineri, 18 septembrie 2026, atunci când concurentul aflat pe ultimul loc în clasamentul săptămânal a intrat la cursa de eliminare cu tânărul votat în casă de concurențți, dar și cu cel ales de el și cu tânărul lăsat moștenire de Mircea. Cu majoritatea de voturi, Ionuț a fost cel intrat la cursa de eliminare, care a ales un alt concurent.

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Acesta l-a ales pe Valentin. Mircea, cel eliminat anterior, l-a lăsat moștenire pe Emanuel. Așadar, în cursa de eliminare au intrat Ionuț, Cristian, Emanuel și Valentin și publicul a avut ocazia, timp de o săptămână, să își aleagă favoritul.

În gala din 25 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, Simona Gherghe a anunțat deznodământul:

5,37 % din voturi le-a obținut Valentin

19,28 % din voturi le-a obținut Cristian

33,9% din voturi le-a obținut Ionuț.

41,46% % din voturi le-a obținut Emanuel

Așadar, concurentul eliminat a fost Emanuel.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 25 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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