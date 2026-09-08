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Roxi din sezonul 13 Mireasa are un nou iubit. Cum arată tânărul care a cucerit-o: „Un bărbat care știe să aibă grijă de inima ta”

Roxi Stanciu, fosta concurentă din sezonul 13 Mireasa, s-a afișat alături de noul ei iubit. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 13:56 | Actualizat Miercuri, 09 Septembrie 2026, 09:43
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Roxi din sezonul 13 Mireasa are un nou iubit | Antena 1
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În calitate de concurentă a sezonului 13 Mireasa, Roxi a avut mai întâi o interacțiune cu Alan, iar apoi s-a apropiat de Dorian. Nicio interacțiune nu s-a soldat cu un cuplu, iar Roxi a părăsit cimpetiția. La finalul verii lui 2026, Roxi a mărturisit că și-a găsit iubireasa.

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Cum arată iubitul lui Roxi, fosta concurentă din sezonul 13 Mireasa

„S-a terminat vara, dar niciodată nu s-a terminat mai frumos ca acum. Strălucești diferit când ai lângă tine un bărbat care știe să aibă grijă de inima ta”, a transmis Roxi în dreptul imaginilor în care apare alături de Ionuț, iubitul ei.

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Roxi Stanciu a fost concurentă în sezoanele 3 și 13 Mireasa. Deși și-a încercat de două ori norocul în dragoste în cadrul show-ului matrimonial, se pare că jumătatea ei o aștepta în afara casei Mireasa.

„Sunt casier într-o sală de jocuri, îmi place foarte mult ceea ce fac, deși la început nu m-am gândit foarte mult că o să fac 8 ani în acest domeniu. Mi se părea puțin straniu, însă înaintând în jobul acesta m-am regăsit. Sunt mereu pozitivă, îmi place să glumesc foarte mult, vorbesc foarte mult. Aș pune defect vorbitul. Sunt direct și impulsivă, de obicei spun prostii. Spun lucruri pe care apoi ajung să le regret, că nu mă pot abține, dar știu și să îmi cer scuze și conștientizez destul de repede. În timpul liber îmi place să fac drumeții, să conduc, am și o mașină de teren cu care fac drift-uri, am o relație bună cu tatăl meu și le facem împreună. Îmi place adrenalina. Am 12 tatuaje și toate mă definesc, așa cred eu”, spunea Roxi în luna ianuarie 2026, când și-a început parcursul în sezonul 13 Mireasa.

Chiar dacă nu a format un cuplu în emisiune, Roxi a fosto concurentă vocală, implicată în casă și îndrăgită de telespectatori.

Roxi din sezonul 13 Mireasa
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