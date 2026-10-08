Simona Gherghe i-a întrebat pe Valentin și pe Claudia dacă formează un cuplu, iar cei doi au răspuns. Descoperă ce s-a întâmplat cu Ande și ce decizie a luat Andrei Beleuț, la Mireasa.

Ediție plină de surprize la Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1, în ediția din 8 octombrie 2026. Fiindcă au devenit tot mai apropiați, Simona Gherghe a dorit să afle dacă Valentin și Claudia au decis să formeze un ciuplu. De asemenea, Andrei Beleuț a anunțat ce decizie a luat în ceea ce o privește pe Ande.

Valentin și Claudia au fost întrebați dacă formează un cuplu! Ce s-a întâmplat cu Ande. Andrei Beleuț a luat decizia, la Mireasa

În ediția din 8 ocotmbrie 2026 a emisiunii Mireasa, Valentin și Claudia au fost întrebați dacă formează un cuplu și cei doi au confirmat acest lucru. Acest lucru s-a întâmplat după ce aceștia au avut parte de primul lor sărut, cu o seară înainte. Valentin nu s-a ferit să recunoască faptul că este îndrăgostit, iar cei doi au decis astfel să formeze un cuplu. Tânărul i-a vorbit Claudiei despre faptul că se simte matur, că perioada de „băiețeală” a trecut și că își dorește ceva mai mult de la viață.

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De asemenea, tot în ediția din 8 ocotmbrie 2026 a emisiunii Mireasa, Simona Gherghe a anunțat faptul că s-au scurs cele 14 zile de stat în casă pentru Andre și că a venit momentul ca Andrei Beleuț să ia o decizie în ceea ce o privește pe concurentă.

„Deși la început nu ne-am înțeles bine, în ultimele zile am văzut că s-a schimbat, că vrea să mă cunoască. Totuși, povestea era deja încheiată”, a spus concurentul, care a refuzat o cunoaștere cu ea, dar i-a dat totuși șansa de a rămâne în emisiune. Ande nu a știut ce să aleagă, așa că l-a lăsat pe Andrei Beleuț să ia această decizie. Concurentul a ales ca aceasta să părăsească definitiv casa Mireasa.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.