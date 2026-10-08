Ediție plină de surprize la Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1, în ediția din 8 octombrie 2026. Fiindcă au devenit tot mai apropiați, Simona Gherghe a dorit să afle dacă Valentin și Claudia au decis să formeze un ciuplu. De asemenea, Andrei Beleuț a anunțat ce decizie a luat în ceea ce o privește pe Ande.
Valentin și Claudia au fost întrebați dacă formează un cuplu! Ce s-a întâmplat cu Ande. Andrei Beleuț a luat decizia, la Mireasa
În ediția din 8 ocotmbrie 2026 a emisiunii Mireasa, Valentin și Claudia au fost întrebați dacă formează un cuplu și cei doi au confirmat acest lucru. Acest lucru s-a întâmplat după ce aceștia au avut parte de primul lor sărut, cu o seară înainte. Valentin nu s-a ferit să recunoască faptul că este îndrăgostit, iar cei doi au decis astfel să formeze un cuplu. Tânărul i-a vorbit Claudiei despre faptul că se simte matur, că perioada de „băiețeală” a trecut și că își dorește ceva mai mult de la viață.
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De asemenea, tot în ediția din 8 ocotmbrie 2026 a emisiunii Mireasa, Simona Gherghe a anunțat faptul că s-au scurs cele 14 zile de stat în casă pentru Andre și că a venit momentul ca Andrei Beleuț să ia o decizie în ceea ce o privește pe concurentă.
„Deși la început nu ne-am înțeles bine, în ultimele zile am văzut că s-a schimbat, că vrea să mă cunoască. Totuși, povestea era deja încheiată”, a spus concurentul, care a refuzat o cunoaștere cu ea, dar i-a dat totuși șansa de a rămâne în emisiune. Ande nu a știut ce să aleagă, așa că l-a lăsat pe Andrei Beleuț să ia această decizie. Concurentul a ales ca aceasta să părăsească definitiv casa Mireasa.
Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.Cine este Alexandra, noua concurentă din casa Mireasa! Cu ce se ocupă tânăra și ce a recunoscut despre ea...