Laura Cosoi le-a atras atenția urmăritorilor din mediul online cu o nouă imagine publicată pe Instagram, la 17 săptămâni de când a devenit mamă pentru a cincea oară. Iată ce fotografie a publicat.

După ce a devenit mamă pentru a cincea oară, Laura Cosoi pare să fi găsit din nou echilibrul între viața de familie și timpul dedicat propriei persoane. Actrița se bucură de rolul de mamă a cinci fetițe, dar nu uită nici de micile obiceiuri care o ajută să se simtă bine și să își mențină energia. La 17 săptămâni de la naștere, vedeta și-a surprins urmăritorii cu o fotografie înainte de sport!

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Actrița s-a fotografiat în fața oglinzii, îmbrăcată în echipament sportiv, înainte de a merge la antrenament. Vedeta pare să își fi reluat rutina de mișcare și le-a transmis fanilor un mesaj scurt, dar sugestiv.

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Îmbrăcată într-un top negru și o pereche de colanți, Laura Cosoi și-a lăsat la vedere abdomenul și a surprins momentul în care se pregătea pentru o nouă zi dedicată activităților fizice: „O nouă zi. Hai la sport”, a scris actrița pe fotografia publicată la InstaStory.

Apariția vine la aproape patru luni de la nașterea celui de-al cincilea copil, iar imaginea a atras atenția prin felul în care vedeta își continuă preocupările pentru un stil de viață activ, în ciuda programului încărcat de mamă a cinci fetițe, atriță, prezentatoare TV și antreprenoare.

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În ciuda programului încărcat, vedeta pare să acorde din nou atenție mișcării și timpului dedicat propriei persoane. Mesajul său nu a fost unul elaborat, însă a transmis clar că o nouă zi poate începe cu motivație și cu dorința de a face sport. De asemenea, ea a redat și un mic filmuleț în care alerga dis-de-dimineață și menționa faptul că nu a dormit deloc.

Materialele publicate surprind și o etapă importantă din perioada de după sarcină, în care organismul are nevoie de timp pentru recuperare. De altfel, revenirea la activitatea fizică după naștere trebuie făcută treptat, în funcție de recuperarea fiecărei mame și cu recomandarea medicului.

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Laura Cosoi și soțul său, Cosmin Curticăpean, formează una dintre familiile numeroase și cunoscute din showbizul românesc. Cei doi au împreună cinci fetițe: Rita, Vera, Lara, Aida și Nina, mezina familiei.

Venirea pe lume a celui de-al cincilea copil a adus o nouă schimbare în viața actriței, care trebuie să împartă timpul între responsabilitățile de mamă, familie și proiectele profesionale.

Chiar și așa, Laura Cosoi încearcă să își păstreze preocupările pentru propria stare de bine. Sportul, alimentația echilibrată și momentele de relaxare sunt aspecte importante atunci când vine vorba despre un stil de viață sănătos.

De-a lungul timpului, Laura Cosoi a vorbit despre importanța organizării și despre felul în care încearcă să își facă timp pentru activitățile care îi aduc energie. Pentru o mamă cu cinci copii, găsirea unui echilibru între viața de familie și nevoile personale poate fi o adevărată provocare.

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Sportul este unul dintre obiceiurile pe care actrița încearcă să le integreze în programul său, alături de atenția acordată alimentației și stării generale de bine. Deși mărturisește că îi este greu, nu vrea să renunțe: „M-am apucat de sport! Și e foarte greu să te apuci. Atât de greu, încât nici nu o să mă las, când știu că îmi va fi iar greu să mă apuc.”

Imaginea publicată la 17 săptămâni după cea de-a cincea naștere arată că vedeta își dorește să revină la rutina care o ajută să se simtă bine. Dincolo de aspectul fizic, perioada de după naștere presupune răbdare, recuperare și adaptarea la un nou ritm de viață.

Prin mesajul simplu „O nouă zi. Hai la sport”, Laura Cosoi le-a oferit urmăritorilor o mică imagine din rutina sa și a arătat că, printre responsabilitățile de mamă, încearcă să găsească loc și pentru ea.