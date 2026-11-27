Cele mai noi episoade ale serialului original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, i-au captivat joi seara pe telespectatori, producţia fiind, din nou prima opțiune de vizionare, atât în rândul publicului comercial feminin, cât şi la nivel urban.

Peste 1.1 milioane de telespectatori la nivel naţional au urmărit povestea serialului original de la Antena 1.

Aseară, cele mai noi episoade ale serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, difuzate în intervalul 20.31 – 23.30, au înregistrat la nivelul publicului comercial feminin cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani 5.8 puncte de rating şi 24.3% cota de piață, urmate de Pro TV cu 4.7 puncte de rating şi 19.6% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, pe care serialul de la Antena 1 înregistrează 5.5 puncte de rating şi 17.4% cota de piață, urmat tot de Pro TV, cu 4.7 puncte de rating şi 14.8% cota de piață. În minutul de aur, 21.31, peste 1.1 milioane de telespectatori urmăreau serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Ancheta morții Mirelei (Dana Dembinski) și a Sandrei (Ada Condeescu) a luat o turnură neașteptată, iar Olimpia (Alina Chivulescu) a ajuns în centrul suspiciunilor, în cele mai noi episoade ale serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. După ce poliția a descoperit și trupul neînsuflețit al Sandrei, comisarul Savu (Sorin Miron) a anunțat-o pe Olimpia că ADN-ul ei fusese găsit în același loc cu cel al victimelor și că devenise persoană de interes în anchetă. Între timp, Damian (Andi Vasluianu) și Costache (Emil Mandanac) au fost convinși că Victoria (Alina Chivulescu) fusese responsabilă pentru moartea Mirelei, însă lucrurile au luat o întorsătură dramatică atunci când femeia a fost răpită din nou de un om trimis de Olimpia, care părea hotărâtă să-și elimine sora pentru a șterge orice urmă a existenței sale. Dovezile strânse de inspectorul Savu au dus la obținerea unui mandat de arestare pe numele Olimpiei, în timp ce, departe de anchetă, tensiunile din familia lui Alexandru (Vlad Gherman) au atins un nou nivel: după un conflict aprins cu Alexia (Rebecca Nicolescu), care i-a reproșat că alesese să adopte un copil, acesta s-a apropiat tot mai mult de Miki (Antonia Crişan), iar relația lor a ajuns la un moment intim. Secrete, acuzații, răpiri și iubiri interzise au schimbat radical destinele personajelor și au pregătit noi răsturnări de situație.

Cu mize tot mai mari, secrete bine ascunse și personaje împinse la limită, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN continuă să captiveze publicul printr-o poveste intensă despre familie, vină, adevăr și consecințele alegerilor făcute, în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

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Sursa: Fifty5Blue

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Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile Femei 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 26 noiembrie 2026