Vezi la ce oră începe Insula Iubirii astăzi, 27 noiembrie 2026, dar și care este programul complet din grila Antena 1.

La ce oră începe Insula Iubirii astăzi, 27 noiembrie 2026. Programul Antena 1 pentru această seară | antena 1

Vești pentru fanii emisiunii Insula Iubirii! Reality-show-ul prezentat de Radu Vâlcan revine în această seară, vineri, 27 noiembrie 2026, la Antena 1, cu o nouă ediție din sezonul 10.

La ce oră începe Insula Iubirii astăzi, 27 noiembrie 2026

Telespectatorii vor putea urmări evoluția concurenților și momentele tensionate din Thailanda începând cu ora 20:30, potrivit programului publicat de postul de televiziune.

Emisiunea este una dintre principalele atracții ale serii, mai ales că sezonul se apropie de final, iar deciziile participanților sunt tot mai așteptate de public. Cei care vor să urmărească episodul trebuie să știe că show-ul începe la ora 20:30, imediat după jurnalul de știri Observator.

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Programul Antena 1 vineri, 27 noiembrie 2026

Antena 1 a pregătit o grilă de programe care începe încă de dimineață cu emisiunile cunoscute ale postului și continuă cu știri, divertisment și reality-show-uri.

Iată cum arată programul pentru această zi:

06:00 – Observator

08:00 – Neatza cu Răzvan și Dani

12:00 – Observator

14:00 – Mireasa

16:00 – Observator

17:00 – Furnicuțele

19:00 – Observator

20:30 – Insula Iubirii

00:00 – Chefi la cuțite (reluare)

Așadar, cei care nu vor să rateze noua ediție a emisiunii prezentate de Radu Vâlcan trebuie să fie în fața televizoarelor vineri seară, de la ora 20:30. Programul poate suferi modificări, în funcție de deciziile postului.

Unde poți urmări Insula Iubirii online

Cei care nu au acces la televizor sau preferă să urmărească emisiunea de pe telefon, tabletă ori laptop au la dispoziție platforma AntenaPLAY. Aici poate fi urmărită transmisiunea Antena 1 în direct, în condițiile de acces stabilite de platformă.

Astfel, fanii pot urmări desfășurarea serii și dacă nu se află acasă la ora difuzării.

Când are loc marea finală Insula Iubirii 2026

Așteptarea nu mai durează mult pentru telespectatorii care vor să afle deznodământul sezonului. Marea finală a sezonului 10 este programată sâmbătă, 28 noiembrie 2026, de la ora 20:00, la Antena 1.

După experiența din Thailanda, concurenții vor ajunge în fața ultimelor decizii, iar publicul va afla ce se întâmplă cu relațiile puse la încercare pe parcursul emisiunii.