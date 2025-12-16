Andrei Niculae și iubita lui, Claudia, declarații sincere despre relația lor, înainte de lansarea noului sezon Power Couple

Survivor începe din 9 ianuarie pe Antena 1 și în AntenaPLAY! Cine sunt concurenții din echipa Faimoșilor

Survivor începe din 9 ianuarie pe Antena 1 și în AntenaPLAY! Cine sunt concurenții din echipa Faimoșilor

Super Neatza, 16 decembrie 2025. Cum gestionăm tensiunile din cuplu la alegerea locației de sărbători

1

Cât costă să te cazezi de sărbători la hotelul lui Gică Hagi din Mamaia. Prețurile nu sunt pentru oricine

2

Catinca, fiica Elwirei și a lui Mihai Petre, a împlinit 13 ani. Ce mesaj i-a transmis tatăl ei și cum arată acum adolescenta

3

Horoscop zilnic 15 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

4

Horoscop zilnic 16 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

5

Regizorul Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în casă după ce au fost uciși de fiul lor. Ce s-a întâmplat

6

Anda Adam a apărut într-o ținută îndrăzneață! Ce a scos la iveală imaginea și de ce a fost criticată de fani