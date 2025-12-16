Super Neatza, 16 decembrie 2025. Cum gestionăm tensiunile din cuplu la alegerea locației de sărbători
Ediția din 16 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Gabriela Saulea, trainer în relații, vorbește despre tensiunile care pot apărea în cuplu atunci când trebuie aleasă locația de sărbători. Discutăm despre așteptări diferite, presiunea familiei și nevoia de compromis, dar și despre cum pot fi gestionate aceste situații fără a transforma sărbătorile într-o sursă de conflict.
Marti, 16.12.2025, 11:36