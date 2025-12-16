Super Neatza, 16 decembrie 2025. Ce pași să urmezi când reapare febra copilului
Ediția din 16 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Dr. Miruna Georgescu, medic specialist în pediatrie, explică ce pași ar trebui să urmeze părinții atunci când febra copilului reapare. Vorbim despre situațiile în care febra este un semn normal al organismului și despre momentele în care este necesară evaluarea medicală. Medicul oferă explicații clare despre monitorizarea temperaturii, administrarea corectă a tratamentului și semnele care nu trebuie ignorate.
Marti, 16.12.2025, 08:58