Super Neatza, 15 decembrie 2025. Cum menținem vie curiozitatea copiilor

Ediția din 15 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Georgiana Aldulea, specialist în educație, vorbește despre importanța curiozității în dezvoltarea copiilor și despre cum poate fi menținută vie pe măsură ce aceștia cresc. Discutăm despre rolul adulților în stimularea dorinței de a explora, de a pune întrebări și de a învăța prin experiență, dar și despre greșelile care pot bloca această curiozitate.

Super Neatza, 15 decembrie 2025. Concursul „Pachetul lui Moș Crăciun”! Ce a câștigat

Luni, 15.12.2025, 10:38

Super Neatza, 15 decembrie 2025. Ce faci dacă ți se anulează zborul în perioada sărbătorilor

Luni, 15.12.2025, 09:22

Super Neatza, 15 decembrie 2025. La mulți ani, Diana Munteanu!

Luni, 15.12.2025, 08:40

Neatza de Weekend, 14 decembrie 2025. Fashion Tips by Ellida Toma: Cum ne îmbrăcăm de Crăciun...

Duminica, 14.12.2025, 15:50

Neatza de Weekend, 14 decembrie 2025. Cum să ai un ten strălucitor de sărbători

Duminica, 14.12.2025, 12:06

Neatza de Weekend, 14 decembrie 2025. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii viitoare

Duminica, 14.12.2025, 11:31

Neatza de Weekend, 14 decembrie 2025. Cum ne machiem dacă purtăm ochelari de soare sau de vedere

Duminica, 14.12.2025, 11:08

Neatza de Weekend, 14 decembrie 2025. Cum ne aranjăm părul pentru zilele speciale

Duminica, 14.12.2025, 10:27

Super Neatza, 12 decembrie 2025. Magia bulelor de săpun! Spectacolul Claudiei Stroe

Vineri, 12.12.2025, 11:24

Super Neatza, 12 decembrie 2025. Concursul „Pachetul lui Moș Crăciun”! Ce a câștigat...

Vineri, 12.12.2025, 10:50

Super Neatza, 12 decembrie 2025. Cum să obții pomeți definiți și cu volum. Top proceduri de...

Vineri, 12.12.2025, 10:28

Super Neatza, 12 decembrie 2025. Numerologie: Vibrația interioară în cuplu în funcție de...

Vineri, 12.12.2025, 09:28