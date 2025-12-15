Super Neatza, 15 decembrie 2025. Cum menținem vie curiozitatea copiilor
Ediția din 15 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Georgiana Aldulea, specialist în educație, vorbește despre importanța curiozității în dezvoltarea copiilor și despre cum poate fi menținută vie pe măsură ce aceștia cresc. Discutăm despre rolul adulților în stimularea dorinței de a explora, de a pune întrebări și de a învăța prin experiență, dar și despre greșelile care pot bloca această curiozitate.
Luni, 15.12.2025, 10:11