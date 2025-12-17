Super Neatza, 17 decembrie 2025. Cum să te ferești de capcanele online în sezonul vacanțelor

Ediția din 17 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Pentru că pe internet circulă foarte multe capcane în perioada sărbătorilor, începând de la ofertele care sună mult prea bine ca să fie adevărate, până la cazările fantomă. Directoratul Național de Securitate Cibernetică prin Mihai Rotariu explică cum te poți proteja și la ce să fii atent pentru a evita o țeapă online.

Miercuri, 17.12.2025, 09:15