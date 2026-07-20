Super Neatza. Ai voie să pui imagini cu alte persoane pe internet? Totul despre dreptul la imagine

Ediția din 20 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Este sau nu legal să postezi pe rețelele sociale fotografia unei alte persoane fără consimțământul acesteia? Avocatul Otilia Sava lămurește toate aspectele juridice legate de dreptul la imagine, protecția datelor cu caracter personal și limitele vieții private pe internet. Află ce spune Codul Civil și GDPR-ul despre captarea și distribuirea imaginilor cu alte persoane.

Luni, 20.07.2026, 10:06