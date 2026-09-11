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Super Neatza. Atenție, părinți! Semnele din comportamentul copiilor care nu trebuie trecute cu vederea

Ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Carmen Grigorescu, psiholog și logoped, a explicat care sunt semnele din comportamentul copiilor pe care părinții nu ar trebui să le ignore. Specialistul a vorbit despre modul în care cei mici se exprimă și se comportă și despre schimbările care pot ridica semne de întrebare. Iată la ce trebuie să fie atenți părinții.
Vineri, 11.09.2026, 10:18
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Super Neatza. Cuza, Mane Voicu și Radu Bucălae prezintă stiluri de mers pe podium! Cine s-a descurcat cel mai bine

Super Neatza. Cuza, Mane Voicu și Radu Bucălae prezintă stiluri de mers pe podium! Cine s-a descurcat cel mai bine

Logo show Vineri, 11.09.2026, 11:42 Super Neatza. Robert Tudor, „lecție” inedită de magie și educație financiară

Super Neatza. Robert Tudor, „lecție” inedită de magie și educație financiară

Logo show Vineri, 11.09.2026, 11:22 Super Neatza. Cristina Belu (Frankie) și Narcis Bujor, provocați să deseneze cu nasul. Cine a desenat mai bine?

Super Neatza. Cristina Belu (Frankie) și Narcis Bujor, provocați să deseneze cu nasul. Cine a desenat mai bine?

Logo show Vineri, 11.09.2026, 11:13 Super Neatza. Ispitele Cristina Belu (Frankie) și Narcis Bujor, detalii din culisele Insula Iubirii: ”Este intens!”

Super Neatza. Ispitele Cristina Belu (Frankie) și Narcis Bujor, detalii din culisele Insula Iubirii: ”Este intens!”

Logo show Vineri, 11.09.2026, 11:01 Super Neatza. Marchează și răspunde. Ramona Olaru și Aris Eram, în aceeași echipă

Super Neatza. Marchează și răspunde. Ramona Olaru și Aris Eram, în aceeași echipă

Logo show Vineri, 11.09.2026, 10:28 Super Neatza. Ziua Pompierilor din România, sărbătorită în București! Ce activități sunt pregătite

Super Neatza. Ziua Pompierilor din România, sărbătorită în București! Ce activități sunt pregătite

Logo show Vineri, 11.09.2026, 09:34 Super Neatza. Cum transformăm ingredientele din piață într-o masă sățioasă şi sănătoasă

Super Neatza. Cum transformăm ingredientele din piață într-o masă sățioasă şi sănătoasă

Logo show Vineri, 11.09.2026, 09:28 Super Neatza. Dani Oțil, mărturisire inedită despre ziua lui Tiago: „Nu are nicio poză în care să se bucure de cadouri!”

Super Neatza. Dani Oțil, mărturisire inedită despre ziua lui Tiago: „Nu are nicio poză în care să se bucure de cadouri!”

Logo show Vineri, 11.09.2026, 08:56 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii încep o etapă nouă legată de familie!

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii încep o etapă nouă legată de familie!

Logo show Vineri, 11.09.2026, 08:47 Super Neatza. Numerologia și spiritul antreprenorial. Te naști cu el sau îl poți dezvolta?

Super Neatza. Numerologia și spiritul antreprenorial. Te naști cu el sau îl poți dezvolta?

Logo show Vineri, 11.09.2026, 08:44 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Caniculă și disconfort termic!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Caniculă și disconfort termic!

Logo show Vineri, 11.09.2026, 08:40 Destine cu parfum de lavandă | Episodul 33. Andrei, secretul care îi pune viața în pericol: Eu am inventat codul de la registrul lui Zamfir!

Destine cu parfum de lavandă | Episodul 33. Andrei, secretul care îi pune viața în pericol: Eu am inventat codul de la registrul lui Zamfir!

Logo show Joi, 10.09.2026, 23:20
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