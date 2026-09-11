Super Neatza. Atenție, părinți! Semnele din comportamentul copiilor care nu trebuie trecute cu vederea

Ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Carmen Grigorescu, psiholog și logoped, a explicat care sunt semnele din comportamentul copiilor pe care părinții nu ar trebui să le ignore. Specialistul a vorbit despre modul în care cei mici se exprimă și se comportă și despre schimbările care pot ridica semne de întrebare. Iată la ce trebuie să fie atenți părinții.

Vineri, 11.09.2026, 10:18