Cine a intrat în cursa pentru ultima șansă la Asia Express. Votul a scos la iveală rivalități: „Nu pot să fiu fals”

Irina Fodor a anuțat care sunt echipele care intră la cursa pentru ultima șansă. Descoperă ce rivalități au ieșit la iveală la vot, în ediția din 1 octombrie 2026 a emisiunii Asia Exress.

Descoperă ce echipe riscă să fie eliminate de la Asia Express-Drumul Mătăsii | Antena 1

Dacă în ediția trecută concurenții au avut parte de misiuni dificile la Phoenix Ancient City, unde s-a dat lupta pentru Imunitatea Mică, de data aceasta Irina Fodor i-a așteptat într-un decor de poveste, pentru cursa de ultima șansă. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 1 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1.

Cine a intrat în cursa pentru ultima șansă la Asia Express. Votul a scos la iveală rivalități, în ediția din 1 octombrie 2026

Una dintre cele mai spectaculoase ediții ale emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii a fost pe 1 octombrie 2026, când concurenții au ajuns să se bucure de peisajele magnifice din Zhangjiajie, regiunea ale cărei formațiuni stâncoase au inspirat universul celebrului film „Avatar”. Totuși, „magia” a dispărut rapid atunci când Irina Fodor a anunțat echipele care intră la cursa pentru ultima șansă.

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„În această cursă nu este suficient să ajungeți, trebuie să și calculați cât merită să luptați la fiecare pas”, a fost anunțul făcut de Irina Fodor, în ediția din 1 octombrie 2026 emisiunii Asia Express.

Câștigătorii imunității mari (Valerie Lungu și Alex Gîlcă) au cei ai imunității mici (Maurice Munteanu și Connie Preda) au scăpat de această cursă și au garanția faptului că vor trece în etapa următoare de pe Drumul Mătăsii.

Echipele care au riscat să ajungă la cursa de eliminare au fost cele formate din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Mirela Retegan și Maya, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu și Gabi Torje și Alin Alexuc.

În funcție de poziția din clasament și în funcție de voturile exprimate de fiecare echipă, clasamentul final întocmit de Irina Fodor a scos la iveală care sunt cele trei echipe care au intrat la cursa pentru ultima șansă: Mirela Retegan și Maya, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu și Gabi Torje și Alin Alexuc.

Voturile exprimate au scos la iveală nu doar rivalități, ci și temeri sau strategii. Unii au votat de teama unor rivali, alții au votat strategic, pentru a-și face viața mai ușoară în competiție.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.