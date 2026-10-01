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Calendar ortodox 2 octombrie 2026. Cine a fost Sfântul Ciprian și ce rugăciune se rostește în această zi

Calendar ortodox 2 octombrie 2026. Biserica Ortodoxă îi pomenește vineri pe Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian și pe Sfânta Muceniță Iustina. Povestea celor doi este una aparte, mai ales că Sfântul Ciprian a ajuns la credința creștină după ce, o bună parte din viață, practicase magia.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 20:40 | Actualizat Joi, 01 Octombrie 2026, 21:03
Cine a fost Sfântul Ciprian și ce rugăciune se rostește în această zi | doxologia.ro
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Pe 2 octombrie, credincioșii îl sărbătoresc pe Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, alături de Sfânta Muceniță Iustina. În calendar mai sunt pomeniți Sfinții Mucenici David și Constantin, prinți ai Georgiei, dar și Sfântul Cuvios Teofil, conform www.doxologia.ro.

Calendar ortodox 2 octombrie 2026. Cine a fost Sfântul Ciprian

Povestea Sfântului Ciprian este strâns legată de cea a Sfintei Iustina. Înainte de a deveni creștin, Ciprian era păgân și ajunsese cunoscut pentru practicarea magiei. Potrivit Basilica, acesta a fost inițiat încă din copilărie în practicile păgâne. A călătorit în mai multe locuri, printre care Argos, Frigia, Egipt și Chaldeea, unde a învățat magia și astrologia, ajungând un vrăjitor cunoscut al vremii sale, conform www.basilica.ro.

Tot în Antiohia trăia Iustina, fiica unui preot păgân. După ce a auzit un diacon creștin vorbind despre Hristos, tânăra a ales credința creștină și a fost botezată, iar mai târziu și părinții ei au făcut același lucru. Un tânăr pe nume Aglaid s-a îndrăgostit de Iustina și și-a dorit să o ia de soție, însă aceasta l-a refuzat. Pentru că nu a reușit să o convingă, Aglaid i-a cerut ajutorul lui Ciprian.

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Încercările lui Ciprian nu au avut însă rezultatul dorit. Potrivit relatării bisericești, Iustina s-a apărat prin rugăciune și prin semnul Sfintei Cruci. În urma celor întâmplate, Ciprian a renunțat la practicile sale și a ales să se convertească la creștinism. Și-a ars cărțile de magie, a mers la episcopul Antim și a primit botezul. Ulterior, a devenit diacon, apoi preot și episcop, conform www.basilica.ro. Iustina a devenit, la rândul său, diaconiță.

Cum au murit Sfântul Ciprian și Sfânta Iustina

Ciprian și Iustina au fost persecutați pentru credința lor. Cei doi au fost duși în fața guvernatorului Evtolmie și supuși mai multor chinuri, iar ulterior au fost trimiși la Nicomidia. Acolo au fost condamnați la moarte prin sabie. Cei doi au murit ca martiri și sunt pomeniți împreună în calendarul ortodox pe 2 octombrie, conform www.basilica.ro.

Ce rugăciune se rostește pe 2 octombrie, de Sfântul Ciprian

De numele Sfântului Ciprian este legată și una dintre rugăciunile cunoscute de credincioșii ortodocși. Doxologia publică „Rugăciunea Sfântului Mucenic Ciprian, pentru izbăvirea de vrăji, blesteme și de toată lucrarea diavolească”, conform www.doxologia.ro. Tot pentru această zi sunt indicate Canonul de rugăciune către Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian și Sfânta Muceniță Iustina, Acatistul Sfântului Ciprian, precum și troparele și condacele dedicate celor doi sfinți. Credincioșii care trec prin perioade dificile se pot îndrepta către rugăciune, cerând ajutor, ocrotire și liniște sufletească.

Ce rugăciuni mai sunt trecute în calendar pe 2 octombrie

Pentru ziua de 2 octombrie, Doxologia menționează mai multe rugăciuni dedicate Sfinților Ciprian și Iustina. Printre acestea se numără Canonul de rugăciune către Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian și Sfânta Muceniță Iustina, Troparul Sfântului Ciprian, Troparul Sfintei Iustina, Condacul celor doi sfinți și Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian.

Apostolul zilei este din Efeseni 6, 18-24, iar Evanghelia zilei este din Luca 4, 22-30.
Sfântul Ciprian și Sfânta Iustina rămân astfel figurile centrale ale zilei de 2 octombrie, povestea lor fiind legată de convertire, credință și martiriu.

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