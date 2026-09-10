Super Neatza. Când și de ce a decis Aris Eram să plece de acasă: „De doi ani sunt pe cont propriu”

Ediția din 10 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Aris Eram a vorbit despre perioada în care a început să se descurce singur și să-și câștige propriii bani. Acesta a mărturisit că a plecat de acasă în urmă cu doi ani și că nu mai primește sprijin financiar din partea părinților. „Chiar dacă este greu de crezut, de doi ani sunt pe cont propriu”, a spus Aris Eram.

Joi, 10.09.2026, 10:34