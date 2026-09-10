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Super Neatza. Când și de ce a decis Aris Eram să plece de acasă: „De doi ani sunt pe cont propriu”

Ediția din 10 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Aris Eram a vorbit despre perioada în care a început să se descurce singur și să-și câștige propriii bani. Acesta a mărturisit că a plecat de acasă în urmă cu doi ani și că nu mai primește sprijin financiar din partea părinților. „Chiar dacă este greu de crezut, de doi ani sunt pe cont propriu”, a spus Aris Eram.
Joi, 10.09.2026, 10:34
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Super Neatza. Concursul Visa de Asia! Cine a furat cele mai multe pălării

Super Neatza. Concursul Visa de Asia! Cine a furat cele mai multe pălării

Logo show Joi, 10.09.2026, 10:42 Super Neatza. Jocul Ghicește actorul. De câte ori au răspuns corect Ramona Olaru și Răzvan Simion

Super Neatza. Jocul Ghicește actorul. De câte ori au răspuns corect Ramona Olaru și Răzvan Simion

Logo show Joi, 10.09.2026, 10:26 Super Neatza. De ce este important să avem grijă de dinții naturali

Super Neatza. De ce este important să avem grijă de dinții naturali

Logo show Joi, 10.09.2026, 09:58 Super Neatza. Cum ne punem bugetul în ordine după cheltuielile din vară

Super Neatza. Cum ne punem bugetul în ordine după cheltuielile din vară

Logo show Joi, 10.09.2026, 09:42 Super Neatza. Dezastru la testele PISA. Ce soluții propun specialiștii

Super Neatza. Dezastru la testele PISA. Ce soluții propun specialiștii

Logo show Joi, 10.09.2026, 09:39 Super Neatza. Cum și-a păcălit Cuza colegii cu o pungă mare de cafea

Super Neatza. Cum și-a păcălit Cuza colegii cu o pungă mare de cafea

Logo show Joi, 10.09.2026, 09:35 Super Neatza. Carte electronică de identitate vs. carte de identitate simplă. Care sunt diferențele

Super Neatza. Carte electronică de identitate vs. carte de identitate simplă. Care sunt diferențele

Logo show Joi, 10.09.2026, 09:24 Super Neatza. La mulți ani, Laura!

Super Neatza. La mulți ani, Laura!

Logo show Joi, 10.09.2026, 09:12 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Ce zodii au parte de tensiuni financiare

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Ce zodii au parte de tensiuni financiare

Logo show Joi, 10.09.2026, 09:06 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Unde sunt anunțate ploi

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Unde sunt anunțate ploi

Logo show Joi, 10.09.2026, 08:54 Asia Express 2026. Avem și prima echipă eliminată! What’s UP și Miky au părăsit competiția

Asia Express 2026. Avem și prima echipă eliminată! What’s UP și Miky au părăsit competiția

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 23:55 Asia Express 2026. What’s UP și-a ieșit din minți după gestul deplasat al unui localnic către soția sa

Asia Express 2026. What’s UP și-a ieșit din minți după gestul deplasat al unui localnic către soția sa

Logo show Miercuri, 09.09.2026, 23:25
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