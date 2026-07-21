Super Neatza. Ce nu trebuie să îți lipsească din bagajul de vacanță dacă ești însărcinată

Ediția din 21 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Dr. Amira Moldoveanu, medic primar obstetrică-ginecologie, vine în platou cu recomandări esențiale pentru gravidele care se pregătesc de călătorie. De la dosarul medical complet, documentele obligatorii și adeverințele pentru zbor, până la trusa de medicamente permise în sarcină, protecția solară adecvată, hidratarea corectă și îmbrăcămintea lejeră.

Marti, 21.07.2026, 10:47