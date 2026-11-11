Super Neatza. Cum economisești bani fără să simți că faci sacrificii? Trucuri simple pentru bugetul tău
Ediția din 11 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Economisirea nu trebuie să însemne renunțarea la toate micile plăceri sau schimbarea radicală a stilului de viață. Adrian Măniuțiu, jurnalist specializat în domeniul economic, vorbește despre metode simple prin care ne putem organiza mai bine bugetul, reduce cheltuielile inutile și pune bani deoparte fără să simțim că facem un efort prea mare.
Miercuri, 11.11.2026, 10:26