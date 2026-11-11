Super Neatza. Violența în școli: cum pot fi prevenite conflictele și protejați elevii

Ediția din 11 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Violența în mediul școlar rămâne o preocupare importantă pentru elevi, părinți și profesori. Comisarul-șef Gabriel Nae, șeful Serviciului Siguranță Școlară din cadrul Poliției Capitalei, vorbește despre măsurile de prevenire, rolul părinților și al cadrelor didactice, dar și despre cum pot fi identificate și gestionate din timp situațiile de risc.

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Se încălzește vremea în sudul și vestul țării!

Miercuri, 11.11.2026, 08:47

Super Neatza. Cum oprești o ceartă în cuplu înainte să degenereze? Tehnici pentru momentele...

Marti, 10.11.2026, 11:27

Super Neatza. Cum să îngrijești corect părul cu tendință de îngrășare și ce greșeli...

Marti, 10.11.2026, 11:21

Super Neatza. Concursul „Viză de Asia”. Matinalii ghicesc capitale pornind de la imagini...

Marti, 10.11.2026, 11:10

Super Neatza. Fructe exotice de iarnă. Ce găsim în piețe și magazine?

Marti, 10.11.2026, 11:00

Super Neatza. Cât de sigur este să ne lăsăm cățeii să ne lingă pe față? Andreea Guda,...

Marti, 10.11.2026, 10:34

Super Neatza. Cu ce sumă poți începe să investești? Explicațiile expertului financiar Iulia...

Marti, 10.11.2026, 09:53

Super Neatza. Oana Dinculescu, despre cum să crești copii care nu renunță și învață din...

Marti, 10.11.2026, 09:22

Super Neatza. La multi ani, Ana Maria!

Marti, 10.11.2026, 09:16

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Marti, 10.11.2026, 09:15

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Marti, 10.11.2026, 09:11

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: În zonele montane înalte se anunță...

Marti, 10.11.2026, 09:08