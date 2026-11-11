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Super Neatza. Violența în școli: cum pot fi prevenite conflictele și protejați elevii

Ediția din 11 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Violența în mediul școlar rămâne o preocupare importantă pentru elevi, părinți și profesori. Comisarul-șef Gabriel Nae, șeful Serviciului Siguranță Școlară din cadrul Poliției Capitalei, vorbește despre măsurile de prevenire, rolul părinților și al cadrelor didactice, dar și despre cum pot fi identificate și gestionate din timp situațiile de risc.
Miercuri, 11.11.2026, 08:51
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Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Se încălzește vremea în sudul și vestul țării!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Se încălzește vremea în sudul și vestul țării!

Logo show Miercuri, 11.11.2026, 08:47 Semifinala Asia Express 2026. Cine sunt finaliștii de pe Drumul Mătăsii

Semifinala Asia Express 2026. Cine sunt finaliștii de pe Drumul Mătăsii

Logo show Marti, 10.11.2026, 23:55 Semifinala Asia Express 2026. Echipa care a primit ultima cutie roșie. Cadoul Irinei Fodor a adus lacrimi în ochii concurenților

Semifinala Asia Express 2026. Echipa care a primit ultima cutie roșie. Cadoul Irinei Fodor a adus lacrimi în ochii concurenților

Logo show Marti, 10.11.2026, 23:26 Semifinala Asia Express 2026. Tensiuni între Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, după ce au eșuat la proba Codului Morse

Semifinala Asia Express 2026. Tensiuni între Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, după ce au eșuat la proba Codului Morse

Logo show Marti, 10.11.2026, 23:00 Semifinala Asia Express 2026. Cum erau să rateze o probă importantă, Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Ce i-a pus în dificultate pe cei doi

Semifinala Asia Express 2026. Cum erau să rateze o probă importantă, Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Ce i-a pus în dificultate pe cei doi

Logo show Marti, 10.11.2026, 22:30 Semifinala Asia Express 2026. A ieșit scandal în lift! Concurenții s-au acuzat reciproc: „N-a pus cartela intenționat!”

Semifinala Asia Express 2026. A ieșit scandal în lift! Concurenții s-au acuzat reciproc: „N-a pus cartela intenționat!”

Logo show Marti, 10.11.2026, 21:50 Semifinala Asia Express 2026. Mirela Vaida a tras o trântă pe cinste în timpul unei probe!

Semifinala Asia Express 2026. Mirela Vaida a tras o trântă pe cinste în timpul unei probe!

Logo show Marti, 10.11.2026, 21:42 Semifinala Asia Express 2026. Înțepături între Valerie Lungu și Alin Alexuc, dinainte de ultima cursă din semifinală

Semifinala Asia Express 2026. Înțepături între Valerie Lungu și Alin Alexuc, dinainte de ultima cursă din semifinală

Logo show Marti, 10.11.2026, 21:30 Semifinala Asia Express 2026. Ce echipă a primit a doua cutie de la Irina Fodor! S-a lăsat cu lacrimi de supărare

Semifinala Asia Express 2026. Ce echipă a primit a doua cutie de la Irina Fodor! S-a lăsat cu lacrimi de supărare

Logo show Marti, 10.11.2026, 21:15 Semifinala Asia Express 2026. Echipele, puse la grea încercare la înălțime: Stați în roată până când dați 4 răspunsuri corecte!

Semifinala Asia Express 2026. Echipele, puse la grea încercare la înălțime: Stați în roată până când dați 4 răspunsuri corecte!

Logo show Marti, 10.11.2026, 21:00 Semifinala Asia Express 2026. Testul care le-a pus memoria concurenților la încercare: Care e ordinea orașelor străbătute în cursă

Semifinala Asia Express 2026. Testul care le-a pus memoria concurenților la încercare: Care e ordinea orașelor străbătute în cursă

Logo show Marti, 10.11.2026, 20:40 Furnicuțele 2026. Oana Gherman și Vlad Gherman, provocare amuzantă la jocul „Fă-te afiș”

Furnicuțele 2026. Oana Gherman și Vlad Gherman, provocare amuzantă la jocul „Fă-te afiș”

Logo show Marti, 10.11.2026, 18:42
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