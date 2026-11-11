Super Neatza. Violența în școli: cum pot fi prevenite conflictele și protejați elevii
Ediția din 11 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Violența în mediul școlar rămâne o preocupare importantă pentru elevi, părinți și profesori. Comisarul-șef Gabriel Nae, șeful Serviciului Siguranță Școlară din cadrul Poliției Capitalei, vorbește despre măsurile de prevenire, rolul părinților și al cadrelor didactice, dar și despre cum pot fi identificate și gestionate din timp situațiile de risc.
Miercuri, 11.11.2026, 08:51