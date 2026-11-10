Super Neatza. Cum oprești o ceartă în cuplu înainte să degenereze? Tehnici pentru momentele tensionate

Ediția din 10 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Certurile fac parte din orice relație, însă modul în care gestionăm momentele tensionate poate face diferența dintre o discuție constructivă și un conflict care escaladează. Simona Nicolaescu, psihoterapeut, explică ce putem face pentru a opri o ceartă înainte să scape de sub control, cum să ne gestionăm reacțiile și cum să comunicăm fără să amplificăm tensiunile.

Marti, 10.11.2026, 11:27