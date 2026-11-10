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Super Neatza. Cum oprești o ceartă în cuplu înainte să degenereze? Tehnici pentru momentele tensionate

Ediția din 10 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Certurile fac parte din orice relație, însă modul în care gestionăm momentele tensionate poate face diferența dintre o discuție constructivă și un conflict care escaladează. Simona Nicolaescu, psihoterapeut, explică ce putem face pentru a opri o ceartă înainte să scape de sub control, cum să ne gestionăm reacțiile și cum să comunicăm fără să amplificăm tensiunile.
Marti, 10.11.2026, 11:27
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Super Neatza. Cum să îngrijești corect părul cu tendință de îngrășare și ce greșeli trebuie să eviți

Super Neatza. Cum să îngrijești corect părul cu tendință de îngrășare și ce greșeli trebuie să eviți

Logo show Marti, 10.11.2026, 11:21 Super Neatza. Concursul „Viză de Asia”. Matinalii ghicesc capitale pornind de la imagini sugestive și emoticoane

Super Neatza. Concursul „Viză de Asia”. Matinalii ghicesc capitale pornind de la imagini sugestive și emoticoane

Logo show Marti, 10.11.2026, 11:10 Super Neatza. Fructe exotice de iarnă. Ce găsim în piețe și magazine?

Super Neatza. Fructe exotice de iarnă. Ce găsim în piețe și magazine?

Logo show Marti, 10.11.2026, 11:00 Super Neatza. Cât de sigur este să ne lăsăm cățeii să ne lingă pe față? Andreea Guda, medic veterinar, explică riscurile

Super Neatza. Cât de sigur este să ne lăsăm cățeii să ne lingă pe față? Andreea Guda, medic veterinar, explică riscurile

Logo show Marti, 10.11.2026, 10:34 Super Neatza. Cu ce sumă poți începe să investești? Explicațiile expertului financiar Iulia Cojocaru

Super Neatza. Cu ce sumă poți începe să investești? Explicațiile expertului financiar Iulia Cojocaru

Logo show Marti, 10.11.2026, 09:53 Super Neatza. Oana Dinculescu, despre cum să crești copii care nu renunță și învață din înfrângeri

Super Neatza. Oana Dinculescu, despre cum să crești copii care nu renunță și învață din înfrângeri

Logo show Marti, 10.11.2026, 09:22 Super Neatza. La multi ani, Ana Maria!

Super Neatza. La multi ani, Ana Maria!

Logo show Marti, 10.11.2026, 09:16 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Vărsătorilor li s-ar putea propune o asociere într-un proiect!

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Vărsătorilor li s-ar putea propune o asociere într-un proiect!

Logo show Marti, 10.11.2026, 09:15 Super Neatza. Piramida alimentară: ce alimente ar trebui consumate cu moderație?

Super Neatza. Piramida alimentară: ce alimente ar trebui consumate cu moderație?

Logo show Marti, 10.11.2026, 09:11 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: În zonele montane înalte se anunță precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: În zonele montane înalte se anunță precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare!

Logo show Marti, 10.11.2026, 09:08 Semifinala Asia Express 2026. Ce echipa a ajuns ultima și a luat prima cutie misterioasă de la Irina Fodor

Semifinala Asia Express 2026. Ce echipa a ajuns ultima și a luat prima cutie misterioasă de la Irina Fodor

Logo show Luni, 09.11.2026, 23:58 Semifinala Asia Express 2026. Vedetele au trebuit să învețe câte un localnic să prepare un bulz tradițional românesc

Semifinala Asia Express 2026. Vedetele au trebuit să învețe câte un localnic să prepare un bulz tradițional românesc

Logo show Luni, 09.11.2026, 23:43
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