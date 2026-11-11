Super Neatza. De ce este important să avem o alimentație variată și să nu consumăm mereu aceleași alimente
Ediția din 11 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. O alimentație echilibrată presupune mai mult decât alegerea unor produse considerate sănătoase. Dr. Cristina Georgescu, medic nutriționist-dietetician, explică de ce este important să consumăm alimente variate, cum contribuie diversitatea la aportul de nutrienți și ce beneficii poate avea pentru organism o dietă diversificată.
Miercuri, 11.11.2026, 10:29