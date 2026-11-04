Super Neatza. Cum învățăm să folosim inteligența artificială pentru a munci mai eficient

Ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Alexandru Ghiță, președintele unei organizații de educație antreprenorială, vorbește despre importanța dezvoltării competențelor digitale și despre modul în care putem folosi inteligența artificială în activitatea profesională. Cum învățăm să lucrăm mai eficient cu instrumentele AI și ce abilități avem nevoie să dezvoltăm?

Super Neatza. Cum să îți organizezi programul de lucru pentru o viață mai echilibrată

Miercuri, 04.11.2026, 11:32

Super Neatza. Ciobănescul olandez, un câine potrivit pentru pază și protecție. Ce trebuie...

Miercuri, 04.11.2026, 11:29

Super Neatza. Concursul „Viză de Asia”. Cine are mai mult noroc la zaruri, Cuza sau Ramona...

Miercuri, 04.11.2026, 11:15

Super Neatza. Cum putem să îi ajutăm pe copii să descopere știința prin joacă și experimente

Miercuri, 04.11.2026, 10:40

Super Neatza. Plan financiar pentru noul an: Cum să îți organizezi veniturile și cheltuielile

Miercuri, 04.11.2026, 09:18

Super Neatza. La multi ani, Gabriela!

Miercuri, 04.11.2026, 09:15

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Racii pot primi un mesaj mult așteptat de la o...

Miercuri, 04.11.2026, 09:14

Super Neatza. Laringita acută și cronică: Care sunt diferențele, de ce apare și cum se...

Miercuri, 04.11.2026, 08:47

Super Neatza. Ce greșeli se pot face atunci când se urmează trendurile de îngrijire a tenului

Marti, 03.11.2026, 11:50

Super Neatza. Pisica refuză mâncarea? Când trebuie să ne îngrijorăm

Marti, 03.11.2026, 11:19

Super Neatza. Crudă sau gătită? Cum este recomandat să consumăm varza

Marti, 03.11.2026, 11:11

Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Cine câștigă jocul de îndemânare!

Marti, 03.11.2026, 10:53