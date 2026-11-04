Super Neatza. Cum învățăm să folosim inteligența artificială pentru a munci mai eficient
Ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Alexandru Ghiță, președintele unei organizații de educație antreprenorială, vorbește despre importanța dezvoltării competențelor digitale și despre modul în care putem folosi inteligența artificială în activitatea profesională. Cum învățăm să lucrăm mai eficient cu instrumentele AI și ce abilități avem nevoie să dezvoltăm?
Miercuri, 04.11.2026, 10:11