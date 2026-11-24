Românii pot câștiga bani în plus legal, fără un contract de muncă, sau poți beneficia de asigurare medicală și contribuție la pensie. Descoperă lista celor 34 de activități.

Descoperă ce activități poți face ca să câștigi bani legal, fără contract de muncă | Antena 1

Veste îmbucurătoare pentru românii care doresc să își mai rotunjească veniturile lunare. Statul român oferă șansa de a lucra legal, fără să fie nevoie de un contract de muncă. Pe lângă bani, beneficiarii pot primi și alte alte beneficii, precum contribuție la pensie sau asigurare de sănătate. Descoperă în rândurile de mai jos lista cu cele 34 de activități pe care le poți face dacă vrei să câștigi niște bani în plus.

Românii pot câștiga bani legal fără carte de muncă. Lista celor 34 de activități

Persoanele fizice pot angaja și plăti legal personal pentru diferite activități casnice. Marele avantaj constă în faptul că prestatorii se bucură de aceleași drepturi ca și alți angajți, chiar dacă nu au contract de muncă. Practic, cei care desfășoară activități casnice ocazionale în gospodăriile altora pot fi remunerați cu tichete ce sunt purtătoare beneficii de asigurări sociale și de sănătate. Astfel, prestatorii de servicii ce vor să utilizeze programul https://tichete.anofm.ro/ beneficiază servicii medicale decontate, contribuţiile lor fiind valorificate şi la pensie, arată stiripesurse.ro.

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Românii pot câștiga bani legal, fără contract de muncă

Mesanismul este reglementat prin Legea nr. 111/2022 și aplicabil din 2024. Programul se adresează celor care au deja un loc de muncă, dar și șomerilor, pensionarilor, elevilor, studenților sau celor fără ocupație. Condițiile de înrolare în program sunt vârsta minimă de 16 ani și absența unei legutăr de familie cu beneficiarul serviciilor. Un alt detaliu important constă în faptul că beneficiarul și prestatorul de servicii ocazionale gospodărești pot conveni verbal asupra programului, sarcinilor și a remunerației. Minorii au voie să lucreze cel mult 6 ore pe zi, iar adulții cel mult 12 ore, potrivit news.ro.

Lista cu cele 34 de activităţi casnice pentru care românii pot primi tichete:

- curățenie / igienizare locuință

- strângerea resturilor vegetale

- intreținerea spațiilor verzi

- intreținere și irigare răsaduri și plante

- toaletare arbori

- plantare pomi, arbuști, arbori

- plantarea răsadurilor

- călcatul rufelor

- spălarea manuală a rufelor sau la mașina de spălat

- spălarea covoarelor, altele decat cele înnodate manual

-prepararea hranei,

-aranjarea și servirea mesei

- debarasarea și spălarea vaselor

- hrănirea și îngrijirea animalelor de companie

- plimbarea cainilor sau a altor animale de companie

- transportare animale de companie la sau de la veterinar

- curățarea piscinelor sau acvariilor

- realizarea de cumpărături

- tăierea și despicarea lemnelor de foc

- căratul și depozitarea lemnelor de foc în gospodarie

- incărcatul-descărcatul de obiecte de mobilier

- spălarea și curățarea autovehiculelor

- recoltarea fructelor și legumelor

- spălarea geamurilor și a lemnăriei

- văruirea pomilor

- efectuarea igienei corporale a persoanelor dependente

- imbrăcarea-dezbrăcarea persoanelor dependente

- hrănirea și hidratatrea persoanelor dependente

- transferul și mobilizarea persoanelor dependente

- efectuarea igienei eliminărilor persoanelor dependente

- facilitarea comunicării persoanelor dependente cu alte persoane

- facilitarea deplasării persoanelor dependente în interior și exterior.

- facilitarea deplasării persoanelor dependente în exterior și însoțirea lor

- acompanierea persoanelor dependete la activități de socializare și/sau socializarea cu persoanele dependente