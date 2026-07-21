Super Neatza. Cum învățăm să punem limite și să ne deconectăm în vacanță

Ediția din 21 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Simona Nicolaescu, psihoterapeut, vine în platou pentru a discuta despre importanța setării de limite sănătoase între viața personală și cea profesională. Află din acest clip de ce simțim vinovăție când nu suntem disponibili, cum să ne pregătim terenul la locul de muncă înainte de a pleca și ce tehnici concrete putem aplica pentru a ne liniști mintea și a ne bucura cu adevărat de odihnă și de cei dragi.

Marti, 21.07.2026, 11:36