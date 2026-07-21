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Super Neatza. Cum învățăm să punem limite și să ne deconectăm în vacanță

Ediția din 21 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Simona Nicolaescu, psihoterapeut, vine în platou pentru a discuta despre importanța setării de limite sănătoase între viața personală și cea profesională. Află din acest clip de ce simțim vinovăție când nu suntem disponibili, cum să ne pregătim terenul la locul de muncă înainte de a pleca și ce tehnici concrete putem aplica pentru a ne liniști mintea și a ne bucura cu adevărat de odihnă și de cei dragi.
Marti, 21.07.2026, 11:36
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Super Neatza. Rutina de îngrijire în călătorii! 5 trucuri inteligente pentru o piele impecabilă

Super Neatza. Rutina de îngrijire în călătorii! 5 trucuri inteligente pentru o piele impecabilă

Logo show Marti, 21.07.2026, 11:31 Super Neatza. Talent la desen sau dezastru total? Echipa Neatza s-a întrecut în cel mai tare joc

Super Neatza. Talent la desen sau dezastru total? Echipa Neatza s-a întrecut în cel mai tare joc

Logo show Marti, 21.07.2026, 11:06 Super Neatza. Ce nu trebuie să îți lipsească din bagajul de vacanță dacă ești însărcinată

Super Neatza. Ce nu trebuie să îți lipsească din bagajul de vacanță dacă ești însărcinată

Logo show Marti, 21.07.2026, 10:47 Super Neatza. Conceptul Blue Mind. De ce mâncăm mai sănătos în vacanță

Super Neatza. Conceptul Blue Mind. De ce mâncăm mai sănătos în vacanță

Logo show Marti, 21.07.2026, 10:38 Super Neatza. La mulți ani, Cristina!

Super Neatza. La mulți ani, Cristina!

Logo show Marti, 21.07.2026, 09:02 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Balanțele trebuie să evite hotărările luate din impuls!

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Balanțele trebuie să evite hotărările luate din impuls!

Logo show Marti, 21.07.2026, 09:00 Super Neatza. Petreceri de zi vs. cluburi de noapte. Cum s-a schimbat distracția în oraș

Super Neatza. Petreceri de zi vs. cluburi de noapte. Cum s-a schimbat distracția în oraș

Logo show Marti, 21.07.2026, 08:56 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maxime termice de până la 34 de grade

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maxime termice de până la 34 de grade

Logo show Marti, 21.07.2026, 08:53 ”Începe scandalul!”. Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 21:00, pe Antena 1

”Începe scandalul!”. Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 21:00, pe Antena 1

Logo show Luni, 20.07.2026, 23:31 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Plimbare cu velierul pentru unii, muncă pentru ceilalți: „Sunteți așteptați la șmotruit podeaua!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Plimbare cu velierul pentru unii, muncă pentru ceilalți: „Sunteți așteptați la șmotruit podeaua!”

Logo show Luni, 20.07.2026, 23:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vedetele, impresionate de spectaculosul steag dacic care cântă

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vedetele, impresionate de spectaculosul steag dacic care cântă

Logo show Luni, 20.07.2026, 23:20 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Codruța Filip, amintiri din copilărie în timpul probei în care a trebuit să curețe o plajă

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Codruța Filip, amintiri din copilărie în timpul probei în care a trebuit să curețe o plajă

Logo show Luni, 20.07.2026, 22:50
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