Super Neatza. Finala „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”! Cine sunt finalistele
Ediția din 20 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Eleganța, feminitatea și pasiunea pentru fotbal și-au dat întâlnire în marea finală a competiției „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”, de la Super Neatza cu Răzvan și Dani! După săptămâni întregi de probe eliminatorii, provocări spectaculoase și jocuri pline de umor, cele mai îndemânatice și carismatice fete au ajuns în faza decisivă.
Luni, 20.07.2026, 10:10