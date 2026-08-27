Super Neatza. Idei creative pentru noul an şcolar

Ediția din 27 august 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. lustina Tudor, artist, profesor de desen, ne spune cum işi pot personaliza cel mici rechizitele.

Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Diana Caramaci

Joi, 27.08.2026, 12:14

Super Neatza. Cum să spui o poveste bună pe rețelele sociale

Joi, 27.08.2026, 12:05

Super Neatza. Cel mai tare joc din platou! Dans cu paharul în mână și atacuri fără milă

Joi, 27.08.2026, 12:02

Super Neatza. Tango-ul, test pentru cupluri! Cât de bine ne putem coordona in doi

Joi, 27.08.2026, 10:25

Super Neatza. Cum ne îmbunătăţesc viața animalele de companie

Joi, 27.08.2026, 10:17

Super Neatza. De ce părinții ajung epuizați înainte de începutul şcolii

Joi, 27.08.2026, 09:36

Super Neatza. La mulți ani, Anamaria!

Joi, 27.08.2026, 09:32

Super Neatza. Conjunctivita alergică la copii! Cum recunoaştem simptomele şi ce putem face

Joi, 27.08.2026, 09:25

Super Neatza. Ce învață copiii la activitățile care se desfăşoară în natură

Miercuri, 26.08.2026, 12:16

Super Neatza. Competiție pe cinste în platou! Dani Oțil își provoacă din nou colegii la joc

Miercuri, 26.08.2026, 10:58

Super Neatza. Cum preparăm băuturi naturale şi fructate pentru ultimele zile de vară

Miercuri, 26.08.2026, 10:10

Super Neatza. De ce nu funcționează dietele detox

Miercuri, 26.08.2026, 10:07