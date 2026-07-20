Super Neatza. Jocul Mătura Dansatoare în finala „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”

Ediția din 20 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Finalistele de la „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri” au fost supuse unui test suprem de atenție, vitează de reacție și echilibru. Regula a fost simplă: fetele au trebuit să danseze și să mențină mătura în picioare, iar în secunda în care muzica s-a oprit, să lase mătura lor și să prindă rapid mătura colegei alăturate înainte ca aceasta să cadă pe jos.

Luni, 20.07.2026, 10:31