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Super Neatza. Jocul Mătura Dansatoare în finala „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”

Ediția din 20 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Finalistele de la „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri” au fost supuse unui test suprem de atenție, vitează de reacție și echilibru. Regula a fost simplă: fetele au trebuit să danseze și să mențină mătura în picioare, iar în secunda în care muzica s-a oprit, să lase mătura lor și să prindă rapid mătura colegei alăturate înainte ca aceasta să cadă pe jos.
Luni, 20.07.2026, 10:31
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Super Neatza. Finala „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”! Cine sunt finalistele

Super Neatza. Finala „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”! Cine sunt finalistele

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