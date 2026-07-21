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Super Neatza. Petreceri de zi vs. cluburi de noapte. Cum s-a schimbat distracția în oraș

Ediția din 20 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Petrecerile de noapte pierd teren în fața unui nou fenomen care a cucerit orașul: Daytime Parties & Urban Events! Din ce în ce mai mulți tineri aleg să se distreze pe timpul zilei, bucurându-se de soare, muzică bună, cocktails și o atmosferă relaxată care nu le dă peste cap programul de somn. Andrei Nistor, organizator de evenimente și unul dintre oamenii care au pus bazele acestui concept în România, vine în platou pentru a vorbi despre cum s-a schimbat cultura de entertainment urban.
Marti, 21.07.2026, 08:56
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Super Neatza. La mulți ani, Cristina!

Super Neatza. La mulți ani, Cristina!

Logo show Marti, 21.07.2026, 09:02 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Balanțele trebuie să evite hotărările luate din impuls!

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Balanțele trebuie să evite hotărările luate din impuls!

Logo show Marti, 21.07.2026, 09:00 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maxime termice de până la 34 de grade

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maxime termice de până la 34 de grade

Logo show Marti, 21.07.2026, 08:53 ”Începe scandalul!”. Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 21:00, pe Antena 1

”Începe scandalul!”. Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 21:00, pe Antena 1

Logo show Luni, 20.07.2026, 23:31 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Plimbare cu velierul pentru unii, muncă pentru ceilalți: „Sunteți așteptați la șmotruit podeaua!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Plimbare cu velierul pentru unii, muncă pentru ceilalți: „Sunteți așteptați la șmotruit podeaua!”

Logo show Luni, 20.07.2026, 23:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vedetele, impresionate de spectaculosul steag dacic care cântă

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vedetele, impresionate de spectaculosul steag dacic care cântă

Logo show Luni, 20.07.2026, 23:20 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Codruța Filip, amintiri din copilărie în timpul probei în care a trebuit să curețe o plajă

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Codruța Filip, amintiri din copilărie în timpul probei în care a trebuit să curețe o plajă

Logo show Luni, 20.07.2026, 22:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Momentul în care Rikito Watanabe s-a accidentat cu o seceră!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Momentul în care Rikito Watanabe s-a accidentat cu o seceră!

Logo show Luni, 20.07.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Momente savuroase la proba cu pahare și băuturi. Cine a scăpat tava cu băuturi

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Momente savuroase la proba cu pahare și băuturi. Cine a scăpat tava cu băuturi

Logo show Luni, 20.07.2026, 22:02 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba de călcat lenjerii de pat a încins competiția. Cine a câștigat

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba de călcat lenjerii de pat a încins competiția. Cine a câștigat

Logo show Luni, 20.07.2026, 21:45 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Codruța Filip, Valentin Sanfira, Mirela Vaida și Adriana Trandafir, vedetele din primul episod

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Codruța Filip, Valentin Sanfira, Mirela Vaida și Adriana Trandafir, vedetele din primul episod

Logo show Luni, 20.07.2026, 21:20 Super Neatza. Ea a cucerit titlul suprem! Loredana Rață, desemnată ”Miss Mondial: Fotbal pe tocuri!”

Super Neatza. Ea a cucerit titlul suprem! Loredana Rață, desemnată ”Miss Mondial: Fotbal pe tocuri!”

Logo show Luni, 20.07.2026, 11:56
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