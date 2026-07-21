Super Neatza. Petreceri de zi vs. cluburi de noapte. Cum s-a schimbat distracția în oraș

Ediția din 20 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Petrecerile de noapte pierd teren în fața unui nou fenomen care a cucerit orașul: Daytime Parties & Urban Events! Din ce în ce mai mulți tineri aleg să se distreze pe timpul zilei, bucurându-se de soare, muzică bună, cocktails și o atmosferă relaxată care nu le dă peste cap programul de somn. Andrei Nistor, organizator de evenimente și unul dintre oamenii care au pus bazele acestui concept în România, vine în platou pentru a vorbi despre cum s-a schimbat cultura de entertainment urban.

Marti, 21.07.2026, 08:56