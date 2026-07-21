Super Neatza. Rutina de îngrijire în călătorii! 5 trucuri inteligente pentru o piele impecabilă

Ediția din 21 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Diana Baicu, skintellectual, vine în platou cu 5 sfaturi esențiale de frumusețe pentru o vacanță fără griji! De la importanța redefinirii protecției solare și hidratarea inteligentă, până la ingredientele active pe care trebuie să le eviti la plajă și produsele multifuncționale care nu trebuie să-ți lipsească din kit-ul de travel.

Marti, 21.07.2026, 11:31