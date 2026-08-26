Super Neatza. Totul despre perioada de probă la job

Ediția din 26 august 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Raluca Dumitra, reprezentant platformă de joburi, ne spune totul despre perioada de probă la job.

Super Neatza. Competiție pe cinste în platou! Dani Oțil își provoacă din nou colegii la joc

Miercuri, 26.08.2026, 10:58

Super Neatza. Cum preparăm băuturi naturale şi fructate pentru ultimele zile de vară

Miercuri, 26.08.2026, 10:10

Super Neatza. De ce nu funcționează dietele detox

Miercuri, 26.08.2026, 10:07

Super Neatza. Care este legătura dintre încălțăminte și postură

Miercuri, 26.08.2026, 09:31

Super Neatza. La mulți ani, Anamaria!

Miercuri, 26.08.2026, 09:04

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vremea se răceşte în mare parte din țară

Miercuri, 26.08.2026, 09:00

Super Neatza. Obiecte din ceramică inspirate de mare.

Marti, 25.08.2026, 11:16

Super Neatza. Jocul balonul Mortal Kombat îi pune pe concurenți la grea încercare

Marti, 25.08.2026, 11:04

Super Neatza. Un nou joc marca Dani Oțil! Concurenții trebuie să facă față unei provocări...

Marti, 25.08.2026, 10:59

Super Neatza. Cel mai distractiv joc! Cum s-au descurcat cele două echipe

Marti, 25.08.2026, 10:55

Super Neatza. Cum ne putem antrena atenţia şi orientarea prin jocuri muzicale

Marti, 25.08.2026, 10:51

Super Neatza. De ce răcim în sezonul cald

Marti, 25.08.2026, 09:27