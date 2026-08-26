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Super Neatza. Totul despre perioada de probă la job

Ediția din 26 august 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Raluca Dumitra, reprezentant platformă de joburi, ne spune totul despre perioada de probă la job.
Miercuri, 26.08.2026, 09:02
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Super Neatza. Competiție pe cinste în platou! Dani Oțil își provoacă din nou colegii la joc

Super Neatza. Competiție pe cinste în platou! Dani Oțil își provoacă din nou colegii la joc

Logo show Miercuri, 26.08.2026, 10:58 Super Neatza. Cum preparăm băuturi naturale şi fructate pentru ultimele zile de vară

Super Neatza. Cum preparăm băuturi naturale şi fructate pentru ultimele zile de vară

Logo show Miercuri, 26.08.2026, 10:10 Super Neatza. De ce nu funcționează dietele detox

Super Neatza. De ce nu funcționează dietele detox

Logo show Miercuri, 26.08.2026, 10:07 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Scorpionii găsesc o rezolvare diplomatică pentru o problemă de familie

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Scorpionii găsesc o rezolvare diplomatică pentru o problemă de familie

Logo show Miercuri, 26.08.2026, 09:36 Super Neatza. Care este legătura dintre încălțăminte și postură

Super Neatza. Care este legătura dintre încălțăminte și postură

Logo show Miercuri, 26.08.2026, 09:31 Super Neatza. La mulți ani, Anamaria!

Super Neatza. La mulți ani, Anamaria!

Logo show Miercuri, 26.08.2026, 09:04 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vremea se răceşte în mare parte din țară

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vremea se răceşte în mare parte din țară

Logo show Miercuri, 26.08.2026, 09:00 Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 8. Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu, dezvăluiri din culise: Nu știm în ce ne-am băgat!

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 8. Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu, dezvăluiri din culise: Nu știm în ce ne-am băgat!

Logo show Marti, 25.08.2026, 23:58 ”Mi-ar fi plăcut să fiu juniorul lui nea Marin!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

”Mi-ar fi plăcut să fiu juniorul lui nea Marin!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Marti, 25.08.2026, 23:44 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny și Johnny Romano au scos cartofi pe câmp la lumina lămpilor!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny și Johnny Romano au scos cartofi pe câmp la lumina lămpilor!

Logo show Marti, 25.08.2026, 23:40 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ruby a vrut să testeze lipiciul fierbinte pe piele: Nu faceți așa ceva acasă!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ruby a vrut să testeze lipiciul fierbinte pe piele: Nu faceți așa ceva acasă!

Logo show Marti, 25.08.2026, 22:40 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Câștigătorii au avut parte de experiențe inedite în parcul de distracții! Jo a condus trenulețul

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Câștigătorii au avut parte de experiențe inedite în parcul de distracții! Jo a condus trenulețul

Logo show Marti, 25.08.2026, 22:35
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