Cremă de cartofi cu cordon bleu. Rețeta lui chef Nicolai Tand care va impresiona și cel mai capricios invitat

În ediția de marți, 14 octombrie 2025, din Neatza cu Răzvan și Dani, chef Nicolai Tand a surprins telespectatorii cu o rețetă delicioasă: cremă de cartofi cu cordon bleu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Octombrie 2025, 12:39 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 14:29

Chef Nicolai Tand a trecut din nou pe la măcelăria PENNY pentru a se aproviziona cu carne proaspătă și de calitate. De data aceasta, bucătarul de la Neatza că Răzvan și Dani a cumpărat produse pentru o rețetă savuroasă, care ar putea să impresioneze și cel mai capricios invitat.

Pentru că este mereu pregătit de noi provocări, chef Nicolai Tand a decis să gătească cremă de cartofi cu cordon bleu. Un lucru este cert, acesta a mers la un magazin PENNY înainte de a-și face apariția în fața telespectatorilor.

„Cu ingredientele potrivite: carne proaspătă, cașcaval bun și un piure cremos – e imposibil să nu iasă ceva delicios. Hai să vă arăt cum se face!”, a spus chef Nicolai Tand la Neatza cu Răzvan și Dani.

Citește și: Rețeta de vită cu sos de cafea a lui chef Nicolai Tand. Ingredientul inedit care a dat savoare întregului preparat

„Când vine vorba de carne, un lucru e clar: trebuie să fie proaspătă. Iar la capitolul prospețime, nimic nu se compară cu o măcelărie adevărată. Dacă mai ai și un măcelar care îți povestește cu pasiune din secretele meseriei, succesul e garantat. Parteneriatele cu măcelăriile românești au început încă din 2013 și continuă să aducă bucurii și astăzi. În magazinele Penny găsești măcelării cu carne proaspătă, variată și, mai ales, cu oameni care chiar știu meserie.”, a mai spus Răzvan Simion.

Rețeta lui Nicolai Tand de cremă de cartofi cu cordon bleu

Chef Nicolai Tand a prezentat ingredientele necesare pentru crema de cartofi cu cordon bleu în ediția de marți, 14 octombrie 2025, de la Neatza cu Răzvan și Dani. Rețeta este delicioasă și poate impresiona până și cel mai capricios invitat de masă.

Ingrediente pentru crema de cartofi cu cordon bleu

Pentru crema de cartofi cu cordon bleu este nevoie de următoarele ingrediente:

Pentru carne

• 4 bucăți cotlet sau mușchiuleț de porc (cam 150–180 g fiecare, tăiate mai subțire, pentru rulat)

• 4 felii șuncă presată (sau prosciutto, după preferință)

• 4 felii de cașcaval (sau mozzarella)

• sare, piper

• 2 linguri făină

• 2 linguri ulei + 30 g unt pentru prăjit

• scobitori sau sfoară de gătit

Pentru crema de cartofi

• 600 g cartofi făinoși

• 50 g unt

• 100 ml smântână lichidă (sau lapte gras)

• sare, piper alb

Mod de preparare cremă de cartofi cu cordon bleu

Pentru început se bat ușor bucățile de carne cu ciocanul de șnițel, până devin subțiri și egale, urmând să se condimentează cu sare și piper. Se așază pe fiecare bucată de carne câte o felie de șuncă și una de brânză, se rulează strâns și se fixează cu scobitori sau se leagă cu sfoară.

Rulourile se tăvălesc prin făină, scuturând excesul. Într-o tigaie mare, cu uleiul încins și unt se prăjesc rulourile pe toate părțile, până capătă o crustă aurie (aprox. 8–10 minute). Dacă bucățile sunt mai groase, poți continua 5–7 minute la cuptor la 180°C pentru a fi sigur că sunt pătrunse.

Citește și: Rețeta de chec sărat cu cârnat întreg a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza

Colaj cu Nicolai Tand și Răzvan Simion la Neatza cu Răzvan și Dani

Mai apoi, se fierb cartofii curățați în apă cu sare, până se sfărâmă ușor, se scurg și se pasează bine. Încorporează untul și smântâna lichidă până obții o cremă fină. Ultimul pas se rezumă la asezonarea cu sare și piper alb. Poftă bună!

