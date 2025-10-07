Chef Nicolai Tand a pregătit o delicioasă rețetă de chec sărat cu cârnat întreg, în ediția din 7 octombrie 2025 a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. Descoperă cum pregătești acest deliciu, chiar la tine acasă.

Și de data aceasta, Chef Nicolai Tand a decis să ne surprindă cu un preparat delicios, dar și extrem de aspectuos! Pentru a-și lua ingredientele necesare, îndrăgitul bucătar a mers la Penny, locul în care găsești mereu o varietate de produse proaspete și delicioase.

Descoperă în rândurile de mai jos cum se pregătește acest preparat prezentat de Chef Nicolai Tand în ediția din 7 octombrie 2025 a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.

Rețeta de chec sărat cu cârnat întreg a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza

În ediția de marți, 7 octommbrie 2025, Chef Nicolai Tand a decis să pregătească o inedită rețetă de chec sărat cu cârnat întreg.

„Măi, Bade, vreau să vă dau pe spate cu cele mai mișto rețete, așa că stau seara și cercetez ce noutăți să vă aduc. M-am gândit să pregătesc ceva rapid, ușor și cu un mic element surpriză, așa că am dat o fugă până la Penny, locul meu preferat pentru inspirație și ingrediente bune”, a zis Nicolai Tand, dezvăluit că vrea să pregătească o rețetă de chec sărat cu cârnat întreg.

Astfel, în ediția din 8 octombrie 2025 a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, Chef Nicolai Tand s-a apucat de treabă. Descoperă în rândurile de mai jos ingredientele și mod de preparare pentru rețeta de chec sărat cu cârnat întreg.

Ingrediente - Rețeta de chec sărat cu cârnat întrega lui Chef Nicolai Tand

Iată mai jos care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru acest deliciu culinar (6 porții):

250 g făină albă tip 650

1 plic praf de copt (10 g)

4 ouă mari

100 ml ulei (ideal de floarea soarelui sau măsline ușor)

150 ml lapte

100 g cașcaval ras (emmental, cheddar sau cașcaval românesc)

1 cârnaț afumat sau semi-afumat (200–250 g, tip cabanos sau cârnaț de casă, bine uscat să nu lase prea multă grăsime)

Sare – ½ linguriță

Piper proaspăt măcinat

(opțional) 1 linguriță muștar sau ierburi aromatice (cimbru, oregano) pentru aromă

Mod de preparare- Rețeta de chec sărat cu cârnat întrega lui Chef Nicolai Tand

Pregătirea cârnațului:

Dacă este prea gras, îl poți opări 2 minute în apă clocotită, apoi îl ștergi. Îl lași întreg, nu îl tai.

Aluatul de chec:

Într-un bol, bați ouăle cu un tel sau mixer. Adaugi uleiul și laptele, amestecând bine. Încorporezi făina amestecată cu praful de copt, sarea și piperul. Adaugi și cașcavalul ras (și ierburile, dacă folosești).

Asamblarea:

Tapetezi o formă de chec (30 × 10 cm) cu hârtie de copt. Torni jumătate din compoziție. Așezi cârnațul pe mijloc, pe toată lungimea formei. Torni deasupra restul de compoziție, astfel încât cârnațul să fie acoperit complet.

Coacere:

Preîncălzești cuptorul la 180°C. Coci 40–45 minute, până checul e rumen și trece testul scobitorii (în aluat, nu în cârnaț).

Pentru reușita acestei rețete, Chef Nicolai Tand a ales cele mai proaspete ingrediente de la Penny!