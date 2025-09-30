Rețeta de vită cu sos de cafea a lui chef Nicolai Tand. Ingredientul inedit care a dat savoare întregului preparat

Chef Nicolai Tand a pregătit o rețetă ineidtă de vită cu sos de cafea, în ediția din 30 septembrie 2025 a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. Descoperă rețeta și ce ingrediente trebuie să folosești pentru a găti preparatul, chiar la tine acasă.

Chef Nicolai Tand a pregătit o nouă rețetă inedită la Neatza cu Răzvan și Dani. Bucătarul a anunțat că îi va surprinde atât pe matinali, cât și pe telespectori cu un preparat perfect pentru zilele răcoroase de toamnă. El a ales să gătească o vită cu sos de cafea, folosindu-se de gama de cafea Casa Blanca, de la PENNY.

„E un mușchi de viată cu un sos brun și deasupra o să amestec cafea, cum ziceam, frecată cu niște lapte. Și o să dea un sos brun cu aromă de cafea. Mi se pare fantastic, Bade. A, nevoie de vită, de unt, de piper, de ulei de măsline, sare. Vreau să fac și un piure de ceva lângă. Așa lejer. Dar ce vreau să iasă în evidență e sosul pentru că în farfurie, sosul leagă carnea și garnitura”, a adăugat chef-ul înainte de a dezvălui rețeta pas cu pas.

Citește și: Rețeta lui Chef Nicolai Tand de Focaccia cu pesto și prosciutto. Cum i-a ieșit preparatul și ce ingrediente a folosit

Rețeta de vită cu sos de cafea a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza cu Răzvan și Dani din 30 septembrie 2025

În ediția de marți, 30 septembrie 2025, Chef Nicolai Tand a decis să pregătească un fel de mâncare special, care îmbină delicatețea carnei de vită cu aromele cafelei. Acesta a gătit vită cu sos de cafea, un fel principal inedit, plin de savoare.

„Tot în bucătărie mă găsești, dar am descoperit la Penny gama lor de cafea: Casa Blanca, și mi-am dat seama că pot să vă dau pe spate cu o vită cu sos de cafea. Măi, Bade, cu o cafea așa aromată, o să simțiți mirosul în tot platoul și o să vă fac poftă”, a mai declarat chef-ul despre gama de cafea de la PENNY.

Ingrediente necesare pentru rețeta de vită cu sos de cafea

Chef Nicolai Tand a început prin a pregăti carnea de vită, apoi sosul Iată mai jos care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru acest deliciu culinar:

Pentru carne:

800 g mușchi de vită (sau antricot, vrăbioară, tăiate 4 bucăți a câte ~200 g)

2 linguri ulei de măsline

Sare și piper proaspăt măcinat

Pentru sos:

200 ml smântână lichidă pentru gătit (30–35% grăsime)

100 ml supă de vită sau apă caldă

2 lingurițe cafea instant (Casablanca)

1 linguriță zahăr brun (sau miere, pentru echilibru)

30 g unt

1 lingură coniac sau brandy (opțional, pentru adâncime)

Sare și piper după gust

Citește și: Rețeta de țigarete din foi de placintă cu pui în stil marocan a lui chef Nicolai Tand. Ingredientele pentru un aperitiv exotic

Mod de preparare pentru rețeta de vită cu sos de cafea a lui chef Nicolai Tand

Pentru a prepara carnea, aceasta scoate din frigider cu 30 min înainte, să ajungă la temperatura camerei. Apoi o condimentezi cu sare și piper. Încălzești o tigaie grea (fontă dacă ai), adaugi uleiul și prăjești bucățile de vită 2–3 minute pe fiecare parte pentru mediu-rar (depinde de grosime și cum îți place). Scoți carnea pe o farfurie, o acoperi ușor cu folie și o lași să se odihnească 5–7 min.

Pentru sosul de cafea, în aceeași tigaie, pui untul și lași să se topească, apoi stingi cu coniac (dacă folosești). Adaugi zahărul brun și amesteci până se topește. Torni smântâna lichidă, reduci focul și lași 3–4 minute să se lege sosu. Separat freci niște cafea, așa cum se făcea demult și o adaugi în acest sos.