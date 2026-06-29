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O rețetă plină de arome, pregătită de Chef Nicolai Tand: Chicken Tikka Masala

Unele preparate reușesc să iasă în evidență prin felul în care combină ingrediente simple cu arome intense și bine echilibrate. Sunt acele rețete care transformă o masă obișnuită într-o experiență diferită, fără să fie nevoie de tehnici complicate sau ingrediente greu de găsit.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Iunie 2026, 17:42 | Actualizat Luni, 29 Iunie 2026, 17:43
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În ediția Neatza cu Răzvan și Dani, Chef Nicolai Tand a pregătit Chicken Tikka Masala, o combinație de pui fraged, sos cremos și condimente aromate, servită alături de orez basmati. Este genul de preparat care își construiește gustul în straturi și care îmbină perfect aromele intense cu textura fină a lactatelor.

La baza rețetei se află iaurtul și smântâna, două ingrediente care au rolul de a lega aromele și de a aduce echilibru preparatului. Rezultatul este un sos bogat, catifelat și plin de gust, care transformă carnea de pui într-un preparat cu adevărat special.

Cum se construiește echilibrul între condimente și cremozitate

În această rețetă, fiecare ingredient are un rol bine definit. Ghimbirul și usturoiul aduc intensitate și prospețime, iar amestecul de condimente construiește treptat un gust complex, fără să domine preparatul.

Lactatele sunt cele care aduc echilibru. Iaurtul este folosit încă din etapa de marinare, contribuind la frăgezimea cărnii și permițând aromelor să pătrundă în profunzime. Mai târziu, în sos, iaurtul și smântâna oferă o textură fină și rotunjesc gustul condimentelor.

Rezultatul este un preparat în care aromele sunt prezente, dar armonioase, iar sosul devine la fel de important ca ingredientul principal.

Chicken Tikka Masala, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand

Este o rețetă care se bazează pe timp și pe combinarea ingredientelor în ordinea potrivită. După pregătirea marinadei, restul pașilor sunt simpli și ușor de urmărit.

Ingrediente

Pentru marinadă

  • 800 g piept de pui sau pulpă dezosată de pui
  • 250 g iaurt Boni de tot
  • 3 căței de usturoi pisați
  • 2 cm ghimbir proaspăt ras
  • 1 lingură suc de lămâie
  • 1 linguriță boia dulce
  • 1 linguriță garam masala
  • 1 linguriță coriandru măcinat
  • ½ linguriță turmeric
  • ½ linguriță chimen măcinat
  • ½ linguriță fulgi de chili (opțional)
  • 1 linguriță sare

Pentru sos

  • 2 linguri ulei sau 30 g unt Boni de tot
  • 1 ceapă mare, tocată fin
  • 2 căței de usturoi tocați
  • 2 cm ghimbir proaspăt ras
  • 400 g roșii pasate
  • 150 ml smântână pentru gătit
  • 100 g iaurt Boni de tot
  • 1 linguriță boia dulce
  • ½ linguriță chimen măcinat
  • sare și piper, după gust

Pentru servire

  • orez basmati

Cum se prepară Chicken Tikka Masala

Puiul se amestecă cu toate ingredientele pentru marinadă și se lasă la rece cel puțin o oră, astfel încât aromele să pătrundă bine în carne.

După marinare, carnea se gătește până se rumenește ușor la exterior, fie în cuptor, fie într-o tigaie grill. În paralel, se pregătește sosul: ceapa se călește ușor, apoi se adaugă usturoiul, ghimbirul și condimentele. Roșiile pasate se lasă să fiarbă până când sosul începe să se lege.

Smântâna și iaurtul Boni de tot se încorporează la final, oferind sosului textura cremoasă care caracterizează preparatul. Puiul se adaugă înapoi în tigaie și se mai gătește câteva minute, până când toate aromele se combină.

Preparatul se servește fierbinte, alături de orez basmati, care completează perfect sosul bogat și aromat.

Lactatele care leagă toate aromele

În rețetele cu sosuri bogate, lactatele au capacitatea de a aduce echilibru și de a integra aromele într-un mod natural. Iaurtul contribuie la frăgezimea cărnii și la profunzimea gustului, în timp ce smântâna oferă cremozitate și finețe.

Produsele Boni de tot, disponibile în magazinele PENNY, sunt ușor de integrat în preparate de zi cu zi, de la rețete simple până la preparate în care textura sosului face diferența. Fie că este vorba despre lapte proaspăt, UHT sau fără lactoză, iaurturi clasice sau cu fructe, smântână, kefir, lapte bătut, telemea sau cașcaval, acestea aduc versatilitate în bucătărie și pot completa preparate dintre cele mai diverse. În Chicken Tikka Masala, iaurtul și smântâna au un rol esențial, contribuind la obținerea unui sos cremos, care echilibrează aromele și leagă ingredientele într-un mod natural.

Este un exemplu de rețetă în care gustul vine din armonia ingredientelor, iar fiecare componentă contribuie la rezultatul final.

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