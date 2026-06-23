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Rețeta de pulled pork pe blinis, pregătită de Chef Nicolai Tand. Descoperă un deliciu cu carne fragedă

Descoperă cum pregătești rețeta de pulled pork pe blinis a lui Chef Nicolai Tand, chiar la tine acasă. Carnea fragedă din acest deliciu te va cuceri instant.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Iunie 2026, 17:15 | Actualizat Marti, 23 Iunie 2026, 17:45
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Există rețete care au devenit populare tocmai pentru că transformă ingrediente simple în preparate pline de gust. Pulled pork este unul dintre cele mai bune exemple: o carne gătită lent, până devine atât de fragedă încât se desface cu ușurință și poate fi integrată în numeroase combinații.

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 23 iunie 2026, Chef Nicolai Tand a propus o variantă diferită de servire pentru acest preparat: o rețetă de pulled pork pe blinis, alături de ceapă murată, castraveciori și puțină smântână. O combinație care aduce împreună gusturi intense, texturi diferite și ingrediente accesibile.

În locul chiflelor sau al sandvișurilor în care pulled pork este servit de obicei, Chef Nicolai a ales blinis: mici clătite pufoase care transformă preparatul într-o gustare numai bună de împărțit cu familia sau prietenii.

O rețetă în care răbdarea face diferența

Secretul unui pulled pork reușit este timpul. Carnea se gătește lent, într-un sos aromat, până când fibrele încep să se desprindă singure. În acest proces, toate ingredientele contribuie la gustul final: boiaua aduce profunzime, muștarul și sosul Worcestershire completează aromele, iar sucul de roșii leagă totul într-un sos bogat.

Blinis-ul vine cu un rol diferit. Ușor pufos și delicat, creează contrastul perfect pentru textura cărnii. Ceapa murată și castraveciorii aduc prospețime și aciditate, echilibrând preparatul și făcându-l mai ușor.

Rezultatul este o combinație care funcționează atât ca aperitiv pentru o masă cu invitați, cât și ca preparat principal pentru un prânz relaxat de weekend.

Pulled pork pe blinis, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand

Este o rețetă care cere puțină răbdare, dar foarte puține intervenții pe parcurs. Odată pusă la gătit, carnea își face aproape singură treaba.

Ingrediente

- Pentru pulled pork

  • 500 g ceafă de porc de la Măcelăriile PENNY
  • 1 ceapă mică
  • 3 căței de usturoi
  • 1 lingură boia afumată
  • 1 linguriță boia dulce
  • 1 linguriță muștar
  • 1 linguriță miere
  • 1 lingură sos Worcestershire
  • 100 ml suc de roșii
  • 100 ml apă sau supă
  • sare și piper
  • 2 linguri ulei

- Pentru blinis

  • 120 g făină
  • 1 ou
  • 120 ml lapte
  • 40 g iaurt
  • 1 linguriță praf de copt
  • 20 g unt topit
  • un praf de sare

- Pentru finisare

  • ceapă roșie murată
  • castraveciori murați tocați
  • microplante sau pătrunjel
  • smântână fermentată sau iaurt gras

Cum se prepară pulled pork-ul, retața lui Chef Nicolai Tand

Ceafa de porc de la Măcelăriile PENNY se taie în bucăți mari și se condimentează cu sare, piper și boia. Se rumenește bine în ulei, pentru a dezvolta aromele care vor da profunzime preparatului.

În aceeași tigaie se gătesc ceapa și usturoiul, apoi se adaugă muștarul, mierea, sosul Worcestershire, sucul de roșii și lichidul pentru gătire. Carnea se pune înapoi în vas și se gătește lent, la cuptor sau pe foc foarte mic, până când devine atât de fragedă încât se poate desface cu două furculițe.

Între timp, pentru blinis se amestecă toate ingredientele până se obține un aluat omogen. Din acesta se coc mici clătite pufoase într-o tigaie antiaderentă.

La final, carnea desfăcută se amestecă cu sosul rămas, apoi se așază peste blinis. Preparatul se completează cu ceapă murată, castraveciori și puțină smântână sau iaurt gras.

Totul începe cu o carne bine aleasă

În rețete precum pulled pork, unde carnea este ingredientul principal, alegerea acesteia influențează direct textura și rezultatul final. Ceafa de porc este una dintre cele mai potrivite bucăți pentru gătirea lentă, datorită echilibrului dintre carne și grăsime, care ajută la obținerea acelei texturi fragede și suculente.

În Măcelăriile PENNY, carnea proaspătă este selectată cu grijă și susținută de experiența măcelarilor care cunosc particularitățile fiecărui tip de preparat. Parteneriatele dezvoltate cu măcelării românești încă din 2013 au contribuit la construirea unei oferte variate, potrivite atât pentru rețete tradiționale, cât și pentru preparate inspirate din bucătării diferite.

colaj foto cu razvan simion si nicolai tand si imagine cu reteta de pulled pork pe blinis
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Pulled pork-ul servit pe blinis este un exemplu bun de rețetă care pornește de la ingrediente accesibile și ajunge la un rezultat care pare mult mai elaborat decât este în realitate. Uneori, câteva ingrediente bune și puțină răbdare sunt tot ce ai nevoie.

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