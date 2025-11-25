Rețeta de ruladă de brânză și dovlecel în înveliș de salam și prosciutto a lui Chef Nicolai Tand de la Neatza. Cum se prepară

Antena Căutare
În ediția de marți, 25 noiembrie 2025, a emisiunii Neatza, Chef Nicolai Tand a pregătit o rețetă de ruladă de brânză și dovlecel în înveliș de salam și prosciutto. Cum a prepatat-o.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 Noiembrie 2025, 12:51

Chef Nicolai a venit pregătit, cu sacoșele pline după o vizită matinală la Penny și cu o rețetă spectaculoasă, potrivită pentru orice masă festivă.

„Am venit cu gama Selection Christmas, perfecte pentru a-ți impresiona rudele și prietenii”, a spus acesta. Iar rețeta pe care a propus-o este exact genul de aperitiv care arată ca în restaurantele fine dining, dar se prepară simplu acasă: ruladă de brânză și dovlecel, învelită în salam și prosciutto.

Prezentatorul nu și-a ascuns entuziasmul: „Sună grozav și arată superb! Exact ce-mi trebuie pentru meniul de Crăciun!”. Iar Nicolai a confirmat: „Totul se transformă într-o ruladă fină, perfectă pentru momente speciale.”

Ingrediente pentru ruladă

Pentru umplutură:

  • 200 g brânză ricotta sau urdă
  • 100 g cremă de brânză (Philadelphia, Almette etc.)
  • 1 dovlecel mediu (aprox. 250 g)
  • 1 lingură ulei de măsline
  • 1 cățel mic de usturoi (opțional)
  • Sare, piper
  • ½ linguriță oregano uscat sau cimbru
  • 1 lingură parmezan ras (opțional)

Pentru exterior:

  • 100 g salam felii subțiri
  • 100 g mortadella felii subțiri
  • Folie alimentară (opțional, dar recomandată)

Mod de preparare

1. Sotează dovlecelul.

Spală dovlecelul și dă-l pe răzătoarea mare, cu tot cu coajă. Pune-l într-o tigaie încinsă cu ulei de măsline și, dacă îți place aroma, un cățel mic de usturoi zdrobit. Lasă-l 4–5 minute, până se înmoaie și își evaporă apa. Scurge-l apoi bine într-o sită și lasă-l să se răcească complet.

2. Pregătește crema de brânză.

Într-un bol, amestecă ricotta, crema de brânză și parmezanul. Integrează dovlecelul răcit și asezonează cu sare, piper și oregano sau cimbru. Amestecă până obții o cremă omogenă. Dacă este prea moale, adaugă puțin parmezan sau o lingură de pesmet.

3. Formează „mozaicul” de mezeluri.

Pe o bucată mare de folie alimentară, așază feliile de salam și mortadella ușor suprapuse, până formezi un dreptunghi de aproximativ 25×30 cm.

4. Asamblează rulada.

Întinde crema de brânză peste stratul de mezeluri, lăsând o margine de 1 cm liberă. Rulează strâns cu ajutorul foliei, ca pe un sushi de dimensiuni mari. Sigilează bine și dă la rece.

5. Răcire și servire.

Lasă ruladă la frigider cel puțin 3 ore, ideal peste noapte. Se feliază frumos și se servește ca aperitiv rece.

Un preparat „special moment” pentru masa de sărbătoare

Chef Nicolai subliniază că gama Selection de la Penny include tot ce ai nevoie pentru un meniu festiv elegant: brânzeturi fine, salam cu trufe, mortadella delicată, vinuri rafinate și deserturi speciale. „E vorba despre eleganță, arome alese și preț accesibil”, spune el.

Rulada de brânză și dovlecel este exact genul de preparat care poate deveni vedeta mesei: arată spectaculos, se feliază perfect și aduce un contrast delicios între prospețimea umpluturii și aroma mezelurilor fine.

Un aperitiv simplu, de efect, gata să impresioneze orice invitat. Pentru reușita acestei rețete, Chef Nicolai Tand a ales cele mai proaspete ingrediente de la Penny!

Comentarii

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
