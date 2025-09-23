Antena Căutare
Rețeta lui Chef Nicolai Tand de Focaccia cu pesto și prosciutto. Cum i-a ieșit preparatul și ce ingrediente a folosit

În platoul emisiunii Neatza, Nicolai Tand cu o energie molipsitoare și felul său unic de a vorbi, le-a arătat tuturor cum se prepară o Focaccia cu pesto și prosciutto.

Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 12:01 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 17:19

„Măi, Bade, secretul e să ai o minte visătoare. Când visezi departe, ești mai fericit!”, spune chef-ul, dezvăluind că, atunci când închide ochii, se vede pe țărmurile Italiei, cu miros de pesto și valuri sparte la mal.

Rețeta lui Chef Nicolai Tand de Focaccia cu pesto și prosciutto. Cum i-a ieșit preparatul și ce ingrediente a folosit

Și, chiar dacă vacanța e departe, Nicolai a adus Bella Italia direct în bucătăria lui, cu ajutorul gamei San Fabio, disponibilă exclusiv la Penny. „Am găsit acolo tot ce trebuie ca să aduc gusturile Italiei la noi acasă”, povestește el.

Citește și: Rețeta lui Chef Nicolai Tand de roșii umplute cu carne. Cum a făcut un preparat ideal pentru toamnă

De această dată, meniul lui Nicolai este simplu, dar rafinat: Focaccia cu pesto și prosciutto – o rețetă perfectă pentru un mic dejun energizant sau o pauză de prânz savuroasă. „Atunci când mănânci bine... te simți bine și zâmbești așa ca mine”, glumește chef-ul.

Ingrediente pentru Focaccia cu pesto și prosciutto

Ingredientele pentru 4 persoane:

Pentru focaccia:

  • 500 g făină tip 650
  • 10 g sare
  • 7 g drojdie uscată (sau 20 g drojdie proaspătă)
  • 300 ml apă călduță
  • 30 ml ulei de măsline
  • 1 linguriță zahăr

Pentru umplutură:

  • 150 g pesto de busuioc (sau roșii uscate dacă vrei alt gust)
  • 200 g prosciutto crudo
  • 250 g mozzarella (ideal mozzarella fior di latte sau chiar mozzarella bufala, bine scursă)
  • 30 ml ulei de măsline pentru stropit
  • (opțional) câteva frunze proaspete de busuioc

Mod de preparare

1. Focaccia:

  • Dizolvă drojdia cu zahărul în puțină apă călduță și lasă 5 min să se activeze.
  • Amestecă făina cu sarea, adaugă drojdia activată, restul de apă și uleiul.
  • Frământă 8–10 minute până obții un aluat elastic.
  • Lasă la dospit 1 oră, până își dublează volumul.

2. Formare:

  • Împarte aluatul în două foi mari (cam cât tava).
  • În tava unsă cu ulei și hârtie de copt, întinde prima foaie de focaccia.

3. Umplutură:

  • Unge primul strat cu pesto.
  • Așază prosciutto feliat.
  • Adaugă mozzarella ruptă bucăți și bine scursă.
  • Pune câteva frunze de busuioc dacă îți place aroma.

4. Închidere:

  • Acoperă cu a doua foaie de focaccia și sigilează marginile.
  • Stropește cu puțin ulei de măsline, fă câteva găurele cu degetul și, dacă vrei, presară puțină sare grunjoasă.

5. Coacere:

  • Lasă încă 15–20 min la dospit în tavă.
  • Coace la 200°C, 25–30 minute, până se rumenește frumos.

6. Servire:

  • Lasă 5 minute să se așeze, apoi taie în 4 bucăți mari (sau chiar 8 dacă vrei mai light).
  • Se servește cald, cu mozzarella topită și straturi frumoase de prosciutto și pesto.

Cu această rețetă simplă, dar plină de savoare, Nicolai demonstrează că bucătăria italienească poate fi trăită direct la noi acasă, cu ingrediente atent alese. Produsele San Fabio de la Penny, inspirate din aromele autentice ale Italiei, transformă orice masă într-o experiență de vacanță.

Citește și: Rețeta lui Chef Nicolai Tand de vită cu bere, muștar și scorțișoară. Cum le-a combinat pentru un preparat perfect de vară

