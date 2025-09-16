Antena Căutare
Home Neatza cu Răzvan și Dani Reteta lui Nicolai Rețeta lui Chef Nicolai Tand de roșii umplute cu carne. Cum a făcut un preparat ideal pentru toamnă

Rețeta lui Chef Nicolai Tand de roșii umplute cu carne. Cum a făcut un preparat ideal pentru toamnă

Nicolai Tand a luat prin surprindere telespectatorii cu un preparat ideal pentru toamnă în ediția de marți, 16 septembrie 2025, din Neatza cu Răzvan și Dani. Iată care este modul de preparare pentru rețeta de roșii umplute cu carne.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Septembrie 2025, 14:46 | Actualizat Marti, 16 Septembrie 2025, 15:52

Nici bine nu a venit toamna că chef Nicolai Tand s-a gândit deja la o rețetă care să lase apă în gură publicului. În ediția de marți, de pe 16 septembrie 2025, acesta a pregătit roșii umplute cu carne.

Înainte de a intra pe platoul de filmare, Nicolai Tand a mers într-un magazin PENNY pentru a se aproviziona dintr-o gamă variată de produse. Cheful a cumpărat legume gustoase, dar și carne proaspătă din măcelăria PENNY cu expertiză.

Rețeta de roșii umplute cu carne nu este greu de pregătit. De asemenea, o mare parte a ingredientelor folosite se găsesc în bucătăriile gospodinelor. Restul produselor se găsesc pe rafturile magazinelor PENNY la un preț accesibil pentru toate buzunarele.

Cum pregătește chef Nicolai Tand rețeta de roșii umplute cu carne: Ingrediente și mod de preparare

Roșiile umplute cu carne sunt un adevărat deliciu culinar, mai ales atunci când sunt servite alături de o garnitură de orez. Această rețetă ideală pentru zilele răcoroase de toamnă poate să impresioneze și cel mai capricios invitat.

Citește și: Rețeta lui Chef Nicolai Tand de vită cu bere, muștar și scorțișoară. Cum le-a combinat pentru un preparat perfect de vară

Ingredientele pentru rețeta lui chef Nicolai Tand de roșii umplute cu carne

Pentru acest preparat delicios avem nevoie de următoarele ingrediente:

• 8 roșii mari, coapte dar ferme;

• 400 g carne tocată (vită sau amestec vită-porc);

1 ceapă medie, tocată fin;

• 2 căței de usturoi, tocați fin;

• 2 linguri ulei de măsline;

• O crenguță de cimbrișor proaspăt (sau 1 linguriță uscat);

• O crenguță rozmarin proaspăt (sau ½ linguriță uscat);

• 100 ml suc de roșii;

• Sare și piper proaspăt măcinat;

• 50 g parmezan ras (opțional, pentru gratinare).

Pentru garnitura de orez:

• 200 g orez basmati sau cu bob lung;

• 400 ml apă sau supă de legume;

• 1 lingură ulei de măsline;

• Sare după gust.

Mod de preparare: Rețeta lui chef Nicolai Tand de roșii umplute cu carne

Rețeta de roșii umplute cu carne a lui chef Nicolai Tand este ușor de pregătit. Iată care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi:

1. Pregătirea roșiilor

Taie câte un capac în partea de sus și păstrează-l. Scoate cu grijă pulpa roșiilor, iar mai apoi trece-o printr-un proces de tocare până se obține o pastă fină. Presară un praf de sare în interiorul roșiilor și pune-le cu gura în jos pe un șervet, să se scurgă.

2. Umplutura de carne

Încinge uleiul într-o tigaie, călește ceapa 2-3 minute. Adaugă usturoiul și mai lasă 30 secunde. Pune carnea tocată și gătește-o până își schimbă culoarea. Adaugă pulpa de roșii tocată, cimbrișorul și rozmarinul (frunzele desprinse de pe tulpini). Toarnă sucul de roșii, potrivește cu sare și piper, și lasă pe foc mic timp de 10 minute, până scade ușor.

Citește și: Rețetă vânătă întreagă în crustă tempura by chef Nicolai Tand. Află-i secretul pentru cel mai reușit “șnițel de vânătă topită

3. Umplerea și coacerea

Umple roșiile cu amestecul de carne, așază-le într-o tavă. Pune capacul fiecărei roșii și, dacă dorești, presară parmezan deasupra (poți lăsa capacul ușor dat la o parte pentru a gratina). Toarnă în tavă puțină apă sau supă de legume (aprox. 50 ml) pentru umiditate. Coace la 180°C timp de 25-30 de minute, până roșiile sunt moi și umplutura fragedă.

4. Garnitura de orez

Spală orezul sub jet rece. Pune-l într-o crăticioară cu apă sau supă de legume, uleiul și sarea. Se acoperă și se gătește la foc mic 12 minute, până absoarbe lichidul. Lasă-l acoperit încă 5 minute, apoi afânează-l cu o furculiță.

5. Servire

Colaj cu chef Nicolai Tand la Neatza cu Răzvan și Dani alături de Răzvan Simion
+1
Mai multe fotografii

Așază pe farfurie 2 roșii umplute alături de o porție generoasă de orez. Poftă bună!

Înapoi la Homepage
AS.ro Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
Observatornews.ro Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din R. Moldova Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din R. Moldova

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Ella, dezvăluiri sincere despre relația cu Teo și despărțirea de Andrei. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ella, dezvăluiri sincere despre relația cu Teo și despărțirea de Andrei. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Rețeta lui Chef Nicolai Tand de vită cu bere, muștar și scorțișoară. Cum le-a combinat pentru un preparat perfect de vară
Rețeta lui Chef Nicolai Tand de vită cu bere, muștar și scorțișoară. Cum le-a combinat pentru un preparat...
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Rețeta lui Chef Nicolai Tand de tocăniță carne cu legume
Rețeta lui Chef Nicolai Tand de tocăniță carne cu legume
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate, ăsta e original Electrecord!”
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate,... Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste cremoase cu ciuperci, nuci și parmezan, pentru prânz sau cină
Paste cremoase cu ciuperci, nuci și parmezan, pentru prânz sau cină HelloTaste.ro
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce sunt cu 7 ani „în urmă”
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x