Rețeta lui Chef Nicolai Tand de roșii umplute cu carne. Cum a făcut un preparat ideal pentru toamnă

Nicolai Tand a luat prin surprindere telespectatorii cu un preparat ideal pentru toamnă în ediția de marți, 16 septembrie 2025, din Neatza cu Răzvan și Dani. Iată care este modul de preparare pentru rețeta de roșii umplute cu carne.

Nici bine nu a venit toamna că chef Nicolai Tand s-a gândit deja la o rețetă care să lase apă în gură publicului. În ediția de marți, de pe 16 septembrie 2025, acesta a pregătit roșii umplute cu carne.

Înainte de a intra pe platoul de filmare, Nicolai Tand a mers într-un magazin PENNY pentru a se aproviziona dintr-o gamă variată de produse. Cheful a cumpărat legume gustoase, dar și carne proaspătă din măcelăria PENNY cu expertiză.

Rețeta de roșii umplute cu carne nu este greu de pregătit. De asemenea, o mare parte a ingredientelor folosite se găsesc în bucătăriile gospodinelor. Restul produselor se găsesc pe rafturile magazinelor PENNY la un preț accesibil pentru toate buzunarele.

Cum pregătește chef Nicolai Tand rețeta de roșii umplute cu carne: Ingrediente și mod de preparare

Roșiile umplute cu carne sunt un adevărat deliciu culinar, mai ales atunci când sunt servite alături de o garnitură de orez. Această rețetă ideală pentru zilele răcoroase de toamnă poate să impresioneze și cel mai capricios invitat.

Ingredientele pentru rețeta lui chef Nicolai Tand de roșii umplute cu carne

Pentru acest preparat delicios avem nevoie de următoarele ingrediente:

• 8 roșii mari, coapte dar ferme;

• 400 g carne tocată (vită sau amestec vită-porc);

1 ceapă medie, tocată fin;

• 2 căței de usturoi, tocați fin;

• 2 linguri ulei de măsline;

• O crenguță de cimbrișor proaspăt (sau 1 linguriță uscat);

• O crenguță rozmarin proaspăt (sau ½ linguriță uscat);

• 100 ml suc de roșii;

• Sare și piper proaspăt măcinat;

• 50 g parmezan ras (opțional, pentru gratinare).

Pentru garnitura de orez:

• 200 g orez basmati sau cu bob lung;

• 400 ml apă sau supă de legume;

• 1 lingură ulei de măsline;

• Sare după gust.

Mod de preparare: Rețeta lui chef Nicolai Tand de roșii umplute cu carne

Rețeta de roșii umplute cu carne a lui chef Nicolai Tand este ușor de pregătit. Iată care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi:

1. Pregătirea roșiilor

Taie câte un capac în partea de sus și păstrează-l. Scoate cu grijă pulpa roșiilor, iar mai apoi trece-o printr-un proces de tocare până se obține o pastă fină. Presară un praf de sare în interiorul roșiilor și pune-le cu gura în jos pe un șervet, să se scurgă.

2. Umplutura de carne

Încinge uleiul într-o tigaie, călește ceapa 2-3 minute. Adaugă usturoiul și mai lasă 30 secunde. Pune carnea tocată și gătește-o până își schimbă culoarea. Adaugă pulpa de roșii tocată, cimbrișorul și rozmarinul (frunzele desprinse de pe tulpini). Toarnă sucul de roșii, potrivește cu sare și piper, și lasă pe foc mic timp de 10 minute, până scade ușor.

3. Umplerea și coacerea

Umple roșiile cu amestecul de carne, așază-le într-o tavă. Pune capacul fiecărei roșii și, dacă dorești, presară parmezan deasupra (poți lăsa capacul ușor dat la o parte pentru a gratina). Toarnă în tavă puțină apă sau supă de legume (aprox. 50 ml) pentru umiditate. Coace la 180°C timp de 25-30 de minute, până roșiile sunt moi și umplutura fragedă.

4. Garnitura de orez

Spală orezul sub jet rece. Pune-l într-o crăticioară cu apă sau supă de legume, uleiul și sarea. Se acoperă și se gătește la foc mic 12 minute, până absoarbe lichidul. Lasă-l acoperit încă 5 minute, apoi afânează-l cu o furculiță.

5. Servire

Așază pe farfurie 2 roșii umplute alături de o porție generoasă de orez. Poftă bună!