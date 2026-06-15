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Un desert simplu și răcoritor pentru zilele calde: tartă cu ciocolată și înghețată de vanilie, pregătită de Chef Nicolai Tand

Pe măsură ce temperaturile cresc, parcă și deserturile se schimbă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Iunie 2026, 14:03 | Actualizat Luni, 15 Iunie 2026, 14:07
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Rețetele grele sunt înlocuite de combinații mai echilibrate, în care ceva rece și cremos face imediat diferența. Iar puține lucruri funcționează mai bine vara decât contrastul dintre o tartă fină cu ciocolată și o cupă de înghețată rece.

Un desert simplu și răcoritor pentru zilele calde

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 14 iunie, Chef Nicolai Tand a propus exact o astfel de combinație: tartă cu ciocolată și înghețată de vanilie. Un desert care pornește de la ingrediente simple și reușește să fie în același timp intens, fin și răcoritor.

Textura crocantă a aluatului, crema catifelată de ciocolată și înghețata rece creează acel tip de desert care merge perfect într-o zi fierbinte, fie că este servit după masă sau ca mic moment de răsfăț spre seară.

Un contrast simplu care funcționează de fiecare dată

Tarta cu ciocolată este unul dintre acele deserturi care nu au nevoie de multe elemente pentru a funcționa bine. Gustul intens al cremei de ciocolată este echilibrat de aluatul fraged, iar înghețata de vanilie aduce exact doza de prospețime de care preparatul are nevoie.

Temperatura joacă și ea un rol important. Crema rece devine mai densă și mai catifelată, iar înghețata completează preparatul fără să îl încarce. Fructele roșii sau puțina mentă adăugate la final aduc un contrast fresh și fac desertul potrivit pentru sezonul cald.

Este genul de combinație care pare sofisticată, dar care se construiește din pași simpli și ingrediente bine echilibrate.

Tartă cu ciocolată, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand

Deserturile pe bază de tartă au avantajul că pot fi pregătite din timp și servite ușor, fără prea multe intervenții înainte de masă.

Ingrediente

Pentru aluat

  • 250 g făină
  • 125 g unt rece
  • 70 g zahăr pudră
  • 1 ou
  • 1 praf de sare
  • 1 linguriță extract de vanilie
  • 1-2 linguri apă rece

Pentru crema de ciocolată

  • 200 g ciocolată neagră
  • 180 ml smântână pentru frișcă
  • 30 g unt
  • 1 lingură zahăr brun (opțional)
  • un praf de sare

Pentru servire

  • înghețată de vanilie RIOS
  • fulgi de ciocolată sau cacao
  • fructe roșii
  • mentă

Cum se prepară tarta cu ciocolată

Aluatul se prepară amestecând făina cu zahărul și sarea, apoi se încorporează untul rece până când compoziția capătă o textură nisipoasă. Se adaugă oul și vanilia, iar aluatul se frământă rapid și se lasă la rece aproximativ 30 de minute.

După răcire, aluatul se întinde și se așază în formele de tartă. Baza se înțeapă ușor cu furculița și se coace mai întâi cu greutăți, apoi încă câteva minute fără, până capătă o culoare aurie.

Pentru cremă, smântâna se încălzește până aproape de fierbere și se toarnă peste ciocolata mărunțită. Totul se amestecă până când textura devine fină și lucioasă, apoi se adaugă untul și un praf de sare.

Crema se toarnă în tarte și se lasă la rece până se stabilizează. La servire, desertul se completează cu înghețată de vanilie, fructe proaspete și puțină cacao sau fulgi de ciocolată.

Un desert de vară completat de ceva rece și cremos

În deserturile simple, ingredientele de bază sunt cele care schimbă rezultatul final. O înghețată bună poate transforma complet experiența, mai ales atunci când vine în contrast cu o cremă intensă de ciocolată.

Gama RIOS, disponibilă exclusiv în magazinele PENNY, include sortimente de înghețată cremoasă, potrivite atât pentru deserturi elaborate, cât și pentru momentele simple din zilele călduroase. Textura fină și gusturile clasice, cum este vanilia, completează natural preparate dulci.

Este genul de combinație care arată că deserturile de vară nu trebuie să fie complicate. Uneori, este suficient ceva rece, ceva cremos și câteva ingrediente bune puse împreună exact cum trebuie.

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